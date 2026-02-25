UASD celebra natalicio de Ramón Matías Mella e Independencia Nacional al investir 2366 profesionales

Fuente externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entregó al país este miércoles 2,366 nuevos profesionales de grado en su sede central, como parte de una ceremonia dedicada al natalicio del patricio Ramón Matías Mella y en el marco de las actividades conmemorativas por el 182 aniversario de la Independencia Nacional.

De los profesionales graduados, 2366 son del nivel de grado, siendo la de mayor lauro académico Megan Paola Rosario Peralta, de la Licenciatura en Administración de Empresa, con 95.9 puntos para Summa Cum Laude.

El acto de investidura lo encabezó el rector de la Primada de América, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo quien, al pronunciar las palabras centrales del evento, instó a los nuevos profesionales a ser dignos representantes de la casa de estudios superiores, tal y como lo fueron con sus actos los Padres de la Patria que lucharon por la Independencia de la República Dominicana, en la que nos dejaron una identidad nacional.

«Recordar y honrar la memoria de quienes sentaron las bases de nuestra identidad como dominicanos, entre otras cosas, es lo que hace realmente grande a la universidad del pueblo dominicano: la UASD», proclamó el rector.

La modernización continúa en la UASD

Beltrán Crisóstomo destacó además los importantes avances alcanzados durante su gestión, como parte del proceso de modernización universitaria que ha estado impulsando en la UASD desde que asumió la rectoría.

Anunció que la transformación y la modernización continúa, por lo que en los próximos días estará inaugurando un moderno centro de multiservicios: donde funcionará Registro, Admisión, Reválida y Convalidaciones y el Archivo de la Universidad, a los fines de garantizar servicios más ágiles para estudiantes y egresados.

La máxima autoridad uasdiana también adelantó que en los próximos días, como parte del principio de burocracia cero, estudiantes y egresados podrán solicitar récords de notas, constancia de estudios y otros servicios con firma digital.

Apertura de nuevas carreras

Igualmente, el próximo semestre, nuevas carreras se incorporarán a la amplia oferta académica, como es el caso de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, única de su tipo en el país y fruto del proceso de rediseño curricular «que impulsamos en nuestra gestión», subrayó Beltrán Crisóstomo.

«Servir a la Institución que me abrió las puertas hace aproximadamente 55 años ha sido un privilegio, del cual me siento muy orgulloso», expresó el rector ante los cientos de nuevos profesionales entregados al país.

Sobre los nuevos profesionales

En el nivel de grado, del total de los 2366 nuevos profesionales, 764 pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Educación; 685 de Ciencias de la Salud; Ciencias Económicas y Sociales 438, mientras de Humanidades 161; Ingeniería y Arquitectura 124; Ciencias Jurídicas y Políticas 120; Ciencias, Artes, agronomía y Veterinarias, 31, 25 y 18, respectivamente.

Dentro de la totalidad del grupo, 1,044 alcanzaron lauros académicos por su buen desempeño durante la carrera.

Amplia presencia femenina

De las diferentes carreras de la UASD, las féminas ocupan la mayor concentración de investidas, con un 83.94 por ciento, mientras que los hombres tienen un 16.05 por ciento.

Las carreras con mayor presencia de la mujer son de las áreas de medicina, educación, relaciones públicas, economía, derecho, artes, informática, en teatro, periodismo, en ciencias políticas y en administración pública, mientras que en agronomía y veterinaria, las ingenierías, educación física, hay mayor presencia masculina.

El acto de investidura se llevó a cabo en la Plaza Héroes de Abril, en la sede central uasdiana, con la presencia de las más altas autoridades que conforman el Consejo Universitario.