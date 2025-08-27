UASD clausura capacitación especializada en Acuicultura

Fuente Externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias (FCAV), clausuró una capacitación especializada en acuicultura a 40 estudiantes y profesionales, como parte del compromiso de la Academia con la investigación aplicada y la vinculación con los sectores productivos.

El decano de la facultad, doctor Julio Borbón, destacó la relevancia de esta iniciativa para la formación integral de los futuros profesionales de la medicina veterinaria.

Subrayó que la acuicultura representa un sector en pleno desarrollo y con un gran potencial económico, por lo que es fundamental dotar a los estudiantes que les permitan contribuir de manera efectiva al fortalecimiento sanitario del país.

Indicó que la capacitación forma parte del proyecto “Situación Sanitaria de las granjas de producción acuícola en la República Dominicana y su impacto económico”, financiado por el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT), del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Borbón resaltó la labor del equipo de instructores que impartió el taller, encabezado por los maestros Yussaira Castillo, Diana Ceballos, Luciano Vilchez, Francisco de la Rosa y Edwin Reyes.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del campus “Engombe” y en el Hospital Docente Clínico Veterinario de la UASD, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de estudiantes y profesionales en diagnóstico sanitario, bioseguridad y gestión en sistemas de producción acuícola.