UASD clausura diplomado de verano con más de mil docentes graduados

Por Sulenny Alvarado Paulino

Santo Domingo, R.D. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Vicerrectoría de Postgrado e Investigación, clausuró hoy oficialmente los cursos y diplomados de verano, con la entrega de mil ciento veinticuatro (1,124) certificados a docentes, reafirmando así su compromiso con la formación continua, la innovación y la excelencia académica.

El acto estuvo encabezado por el magnífico rector, Dr. Editrudis Beltrán Crisóstomo, y el vicerrector de Investigación y Postgrado, Dr. Radhamés Silverio González, quienes presidieron la ceremonia junto a destacados miembros del Consejo Universitario y autoridades académicas de diversas facultades.

Durante el evento, el vicerrector Silverio González ofreció las palabras de bienvenida, resaltando la relevancia de estos programas de capacitación para la universidad y su personal docente.

“Nos reúne un motivo oportuno y de alto significado académico: la entrega de certificaciones a quienes culminaron los siete programas de formación, que en conjunto suman 1,906 certificaciones. Estos logros representan el fruto del compromiso, la dedicación y la misión de crecimiento de nuestro talento humano, fortaleciendo así nuestra comunidad académica”, expresó el vicerrector.

Los programas concluidos incluyeron cursos especializados en Realidad Virtual y Meta verso, Inteligencia Artificial Aplicada a la Investigación, Python básico para Investigación, Investigación Cualitativa, Metodología de la Investigación, Investigación Cuantitativa y Asesoría de Tesis de Postgrado, bajo el lema “Hoy celebro mi logro”.

Formación e innovación para la excelencia docente

Por su parte, el rector Dr. Editrudis Beltrán Crisóstomo felicitó a los docentes participantes y destacó el papel de la UASD como pionera en la formación superior de la República Dominicana:

“La UASD se enorgullece del desempeño académico y profesional de sus profesores, quienes con su esfuerzo contribuyen al fortalecimiento de la excelencia universitaria y al desarrollo del país”.

En la actividad también estuvieron presentes Ramón Desangles Flores, el decano de la Facultad de Ciencias, José Ferreira Capellán, el vicedecano Franklin Suzaña Abreu, el director general de Investigaciones Científicas, César Díaz, y otras autoridades universitarias.

Con esta clausura, la UASD reafirma su liderazgo en la capacitación docente y la investigación académica, consolidando su misión de impulsar la transformación educativa mediante la ciencia, la tecnología y la innovación.