UASD critica aumento tarifa eléctrica

Fuente externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través del Instituto de Energía de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (IE-FIA) y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP), señaló que la firma precipitada del Pacto Eléctrico no era la eficiencia del sistema eléctrico nacional, sino garantizar el aumento de la tarifa eléctrica.

Durante una rueda de prensa realizada en la sede central de esa Academia, expresaron que el único sacrificado en los aumentos de tarifa eléctrica es el consumidor final de ese servicio.

El maestro Luis Guzmán del Instituto de Energía de la FIA, quien habló como vocero en el encuentro con los medios de comunicación, recordó que hubo acuerdos en el marco de las discusiones y que de la misma manera hubo desacuerdos, y que fueron recogidos como disensos que se incluyeron en los documentos del Consejo Económico y Social, (CES).

“Se estableció que nada estaba aprobado hasta que todo fuera acordado, y por consiguiente si había disensos, entonces oficialmente no había oficialmente Pacto Eléctrico», subrayó Guzmán.

Expresó que el ajuste de los precios de venta de energía tenía como pre-condición la revisión y la modificación de la estructura de costos de las distribuidoras de electricidad, así como realizar una auditoría a la estructura de costos de las empresas de generación.

Dijo que también se contempla el desmonte de las pérdidas técnicas y no técnicas en un periodo razonable en donde se establece un pacto de cinco años para pasar de las tarifas vigentes a la de referencia o técnica inicial, pero sin terminar de definir cómo se procedería para eso y sin acuerdos concluyentes.

«Todos los costos deben ser revisados, desde la compra de los combustibles, los costos de transporte terrestre, las exenciones fiscales existentes, y finalmente revisar la tasa de beneficio de cada uno de estos actores en este sub-sector con el fin de determinar el precio de la energía eléctrica», señaló Guzmán.

Destacó que mientras esas deficiencias no se corrijan, los consumidores de electricidad seguirán pagando altas tarifas, y que si el gobierno no revisa previamente la estructura de costos, no es posible modificar de manera justa la tarifa eléctrica.

«Esperamos que el Consejo Económico Social tenga la voluntad de manejar con transparencia y equilibrio la convocatoria a revisar el Pacto Eléctrico, permitiendo que los representantes de la sociedad civil participen en las discusiones en igualdad de condiciones, como lo establecen las normas del CES, el reglamento de discusión del Pacto Eléctrico, y el Decreto que lo convocó», concluyó Guzmán