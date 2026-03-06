Fuente Externa

SANTO DOMINGO.— El rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), ingeniero Jimmy Rosario Bernard, visitó el despacho del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, en un encuentro orientado a iniciar conversaciones para un posible acuerdo interinstitucional que permita ampliar los lazos de colaboración entre ambas entidades.

“Este acercamiento representa una oportunidad para unir capacidades institucionales y ampliar las oportunidades de formación tecnológica para los jóvenes dominicanos”, expresó Rosario Bernard durante el encuentro.

El rector del ITLA manifestó que la cooperación entre instituciones educativas puede contribuir a ampliar el alcance de los programas académicos y fortalecer el desarrollo del talento humano en sectores estratégicos.

“Creemos firmemente en la cooperación entre instituciones del sistema educativo, porque de esa manera logramos impactar de forma más amplia la formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la economía basada en el conocimiento”, agregó.

En cambio, Beltrán Crisóstomo valoró como positiva la iniciativa y expresó la disposición de la universidad estatal de colaborar en proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la educación tecnológica.

“Desde la UASD respaldamos este tipo de alianzas estratégicas que fortalecen la educación superior y promueven el desarrollo de competencias tecnológicas en nuestra juventud”, afirmó.

En ese orden, añadió también que la academia estatal cuenta con espacios e infraestructuras que pueden apoyar iniciativas de formación conjunta.

“Nuestras aulas inteligentes y liceos experimentales estarán a disposición del ITLA para desarrollar las capacidades y el talento de los jóvenes dominicanos”, expresó al referirse a las posibilidades de cooperación entre ambas instituciones

La iniciativa busca fortalecer la formación tecnológica y ampliar el acceso a programas especializados, aprovechando la presencia nacional de la Primada de América y la experiencia del ITLA en el área de innovación y desarrollo tecnológico.

Durante el encuentro, las autoridades también evaluaron la posibilidad de impulsar jornadas de limpieza y embellecimiento en espacios educativos, como parte de las acciones de colaboración entre ambas instituciones.

Las conversaciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación académica y promover iniciativas orientadas al desarrollo educativo, tecnológico y social del país.