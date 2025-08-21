UASD firma convenio con Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria

Fuente externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, con el objetivo de impartir entrenamiento y asistencia a productores y técnicos vinculados al sector agropecuario, con énfasis en proyección fitozoosanitaria.

El pacto fue firmado en su despacho por el rector de la Academia, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, y el director ejecutivo de OIRSA, ingeniero Raúl Rodas, quienes se comprometieron a desarrollar proyectos en conjunto para impulsar el sector agropecuario nacional.

Beltrán Crisóstomo subrayó que con la firma del convenio la Universidad cumple con el compromiso de establecer alianzas estratégicas con instituciones que contribuyen con el desarrollo económico de Centro América y el Caribe, a través de sus programas de sanidad vegetal, sanidad animal e inocuidad de los alimentos con los sectores agropecuarios y forestales.

Anunció que mediante el acuerdo también será posible apoyar las labores de asistencia técnica a productores y técnicos, conjuntamente con los profesionales de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias (FCAV) y del OIRSA.

De su lado, el ingeniero Rodas puso especial énfasis en los lazos de cooperación que durante años han mantenido la UASD y el OIRSA, en labores de asistencia técnica a productores y técnicos para garantizar la prevención y control de plagas y enfermedades que permanentemente amenazan la producción agrícola y pecuaria de la República Dominicana.

En tanto, el decano de la FCAV, doctor Julio Borbón, resaltó la importancia que tendrá el convenio para las labores de fortalecimiento del sistema cuarentenario de la República Dominicana.

Agregó que la UASD, a través de la facultad, tendrá acceso a cursos y talleres identificados para las áreas de inspección cuarentenaria, diagnóstico y manejo de plagas y enfermedades fitozoosanitarias.

En la firma del convenio estuvieron presentes, además de los mencionados, por la Primada de América, el vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Radhamés Silverio González, y el director de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, maestro Antonio Medina.

Mientras, por la OIRSA, la representante de esa institución en la República Dominicana, Ana Melo.