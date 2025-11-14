Por Sulenny Alvarado

Santo Domingo, R.D. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Vicerrectoría de Postgrado e Investigación, inauguró este jueves el Primer Congreso de Investigación: Aplicada a Nuevos Negocios, Ciencia y Tecnología para el Futuro Empresarial, con la conferencia magistral a cargo de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña Rodríguez.

El acto de apertura, celebrado en el Aula Magna de la UASD, estuvo encabezado por el rector, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, junto a las principales autoridades académicas, investigadores, estudiantes y representantes del sector empresarial.

Durante el acto, el vicerrector de Postgrado e Investigación, maestro Silverio González, ofreció las palabras de bienvenida, destacando que este congreso representa un espacio para el impulso de la innovación, la investigación y el emprendimiento desde la academia. “La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Primada de América, vuelve a ser escenario del conocimiento. Estamos comprometidos con el desarrollo, la investigación y la innovación, colocando como eje central el talento humano y nuestra comunidad universitaria”, expresó González.

Asimismo, resaltó el honor que representa la participación de la vicepresidenta en el evento, por su liderazgo en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas al desarrollo tecnológico y empresarial del país.

La vicepresidenta Raquel Peña pronunció la conferencia magistral titulada “Educación Emprendedora en la Era de la Inteligencia Artificial”, en la que subrayó la importancia de fomentar una cultura de innovación y emprendimiento entre los jóvenes dominicanos. “Este congreso fortalece la educación emprendedora, los nuevos negocios y la innovación, consolidando a la República Dominicana como un polo del Caribe en desarrollo

tecnológico”, afirmó Peña.

La vicepresidenta destacó que el modelo de desarrollo nacional debe sustentarse en la creatividad, la investigación y la formación del talento humano, preparado para liderar los cambios de la era digital.

Asimismo, anunció que el gobierno aumentará el presupuesto destinado al Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT), y que desde el Ministerio de Educación (MINERD) se implementará un plan piloto para el desarrollo de proyectos con inteligencia artificial.

Peña abogó por un uso ético y responsable de la IA, así como por la democratización de los

medios tecnológicos que impulsen la productividad y competitividad del país.

Desarrollo del congreso

El 1er Congreso de Investigación Aplicada se desarrollará los días 13 y 14 de noviembre, con la participación de académicos, investigadores, emprendedores y líderes de opinión.

En el acto inaugural también participó el influencer y empresario Carlos Durán, quien compartió con los jóvenes el conversatorio “La Influencia como Motor de Crecimiento Personal y Profesional”. “La influencia es un trampolín, pero mantenerse es la clave. Sueñen, creen y crezcan”, exhortó Durán, propietario de la reconocida marca “El Taconazo”.

Al acto asistieron los vicerrectores Ramón Desangles Flores, Arelis Subero Maceo, el decano de la Facultad de Ciencias, José Ferreira Capellán, el director general de Investigaciones Científicas, César Díaz, y el director del Centro de Emprendimiento, Innovación y Transparencia Tecnológica, Federico Santos.

También estuvieron presentes el director general del Instituto Nacional de Bienestar

Estudiantil (INABIE), Adolfo Pérez, y estudiantes de los liceos experimentales de la UASD.

Con esta iniciativa, la UASD reafirma su compromiso con la formación de profesionales e

investigadores capaces de responder a los retos de la nueva economía digital, impulsando

la innovación y el emprendimiento desde la academia hacia la sociedad.