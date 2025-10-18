UASD lamenta fallecimiento de miembro de seguridad herido en incidente del 16 de octubre

Por la Redaccion

Santo Domingo. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó con profundo pesar el fallecimiento de Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, miembro de su equipo de seguridad, quien resultó herido durante el incidente ocurrido el pasado jueves 16 de octubre en el campus universitario de la Sede Central.

A través de un comunicado, la academia expresó su solidaridad con los familiares, compañeros y allegados de Encarnación Peña, destacando su compromiso con la institución y los años de servicio dedicados a velar por la seguridad del recinto universitario.

La UASD reiteró su rechazo a los hechos de violencia y aseguró que colabora con las autoridades competentes para que se esclarezcan las circunstancias del suceso que enlutó a la comunidad universitaria.

Los actos fúnebres serán informados oportunamente por las autoridades universitarias.