UASD organiza panel sobre “Desafíos de la Inteligencia Artificial desde la Perspectiva del Pensamiento Hostosiano”

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, organizó un panel sobre “Desafíos de la Inteligencia Artificial desde la Perspectiva del Pensamiento Hostosiano”, en coordinación con la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento (OFDP-RD).

La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Nacional de Educación y de la conmemoración del 185 aniversario del natalicio del educador Eugenio María de Hostos.

El vicerrector Docente, doctor Wilson Mejía, encabezó el evento junto a la decana de la facultad, doctora Juana Encarnación, el cual fue realizado en el paraninfo Ivelisse Prats Ramírez, de esa unidad académica.

Durante el panel disertaron los expertos Adriana Márquez, la doctora Encarnación y Alexis Martínez.

Márquez inició su exposición abordando las funciones fundamentales del lóbulo frontal del cerebro y sus conexiones.

Indicó que esa área del cerebro permite el desarrollo de la naturaleza humana; en esta zona trabajan los educadores, la ciencia, la tecnología, conectadas con las otras partes del cerebro.

Se refirió también al funcionamiento del cerebro humano, así como la importancia de la capacidad de discernimiento, la memoria a largo plazo y la interpretación de la realidad.

Destacó que no se está usando la corteza pre-frontal, que es clave en la memoria de trabajo y resaltó cómo las funciones cognitivas dependen del estado de alerta, por lo que “en nuestro país es una tema de relevancia la falta de atención, ya que no se está guardando la memoria a largo plazo, al tiempo de indicar la importancia del hecho de enseñar a pensar, que es lo que está en riesgo.

Por su lado, la decana Encarnación, durante su disertación, sostuvo que no se puede dejar el poder de la ciencia en manos del mecanismo.

Afirmó que, en cuanto a los valores del ser humano, éstos no han cambiado, no se han perdido, por más inteligencia artificial, no se cambian.

Invitó a emular a Hostos, que daba la libertad y la orientación para ser ético.

Mientras que el maestro Martínez abordó la realidad de la inteligencia artificial con sus diferentes enfoques, avances, oportunidades, ventajas, riesgos y desafíos.

Adelantó que la inteligencia artificial “este año 2024, traerá muchos avances a nivel de innovación y tecnología, entre otras áreas”.

Planteó algunos desafíos partiendo del pensamiento de Hostos, en materia de educación, entre los cuales destacó la lucha en combatir ese 5 % ó 10 % del analfabetismo, el uso ético y moral de la inteligencia artificial y el ahora avance de las mujeres (5%) en el uso de la inteligencia artificial que marca una desigualdad con el hombre (95%) y la alfabetización de los adultos mayores sobre IA, para no estar excluidos.

Aseguró que “la inteligencia artificial es una realidad que llegó para quedarse y nos invita a ser vanguardista para un mejor mundo y para una sociedad mejor”.

En tanto, las palabras de clausura del evento estuvieron a cargo de la vicepresidenta de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento (OFDP-RD), María Filomena Bello, quien agradeció a la Facultad de Ciencias de la Educación por su continuo apoyo, al igual que a otras instituciones públicas y privadas del sector educativo.

Asimismo, el biznieto del educador Hostos, Gustavo de Hostos, se refirió a los honores otorgados a su familiar.

Dijo que la inteligencia artificial está muy relacionada al positivismo Hostosiano y abordó los puntos de convergencia, así como interesantes reflexiones.

La Organización para el Fomento de Desarrollo del Pensamiento entregó a los expositores sendos reconocimientos por su apoyo constante a la entidad.

Estuvieron presentes en la actividad, además, el decano de la Facultad de Humanidades, maestro Gerardo Roa; la vicedecana de Ciencias Económicas y Sociales, maestra Maribel Lorenzo; el vicedecano de Ciencias de la Educación, maestro Pascual Leocadio, y el maestro Luis de León; la presidenta de la OFDP-RD, maestra María del Rosario García, y representantes de las diferentes seccionales del país, como en Barahona, Azua, Baní, Higuey, Boca Chica y San Francisco de Macorís.