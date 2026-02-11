UASD pone en debate la vigencia del ceremonial y el protocolo en la era digital

Por Brinio Batista

Especialista internacional expone en la Primada de América sobre la evolución del ceremonial y el protocolo como herramientas de la comunicación institucional.

En un contexto marcado por el avance tecnológico, la diversidad y las nuevas sensibilidades sociales, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) abrió un espacio de reflexión académica en torno al papel del ceremonial y el protocolo en el siglo XXI, disciplinas que hoy trascienden la formalidad para consolidarse como instrumentos estratégicos de la comunicación institucional.

El debate tuvo lugar durante la conferencia “Nuevos desafíos para los eventos y el ceremonial en el siglo XXI”, impartida por el académico argentino Francisco Guillermo Cuffaro, especialista internacional con amplia trayectoria en ceremonial, protocolo y organización de eventos, quien afirmó que la correcta aplicación de estas prácticas incide directamente en la credibilidad y legitimidad de las instituciones en el espacio público.

Durante su exposición, Cuffaro sostuvo que el ceremonial y el protocolo ya no pueden concebirse como esquemas rígidos, sino como sistemas dinámicos que deben adaptarse a los cambios culturales, sociales y tecnológicos, sin perder su esencia.

“De su correcta aplicación dependen la coherencia, el respeto y la identidad que proyectan las organizaciones”, señaló ante autoridades universitarias, docentes y responsables de las áreas de comunicación y protocolo.

El conferencista desarrolló un temario orientado al fortalecimiento de las competencias institucionales, que incluyó los conceptos básicos de ceremonial, protocolo y eventos; la diferenciación entre ceremonial y protocolo, incorporando nociones de etiqueta y cortesía; así como los distintos ámbitos de aplicación del ceremonial.

Explicó que el protocolo responde al “qué debe hacerse”, al establecer normas y reglas, mientras que el ceremonial se ocupa del “cómo debe hacerse”, mediante las formalidades que rigen los actos oficiales. Ambas disciplinas, subrayó, cumplen una función esencial: “ordenar el desorden”, al ubicar correctamente a personas, símbolos y autoridades conforme a criterios de jerarquía, armonía y respeto institucional.

La conferencia abordó también aspectos prácticos, como el orden de precedencia en el continente americano, donde predomina la prioridad a la derecha; la jerarquía en el uso de los símbolos patrios, encabezada por la bandera nacional; y los criterios aplicables cuando existen cargos equivalentes, entre ellos la edad, el sexo, el estado civil o la discapacidad. A ello se sumó un énfasis en la urbanidad, la etiqueta y la cortesía, recordando la vigencia de la denominada Regla de Oro del comportamiento social: tratar a los demás como se desea ser tratado.

En relación con los desafíos contemporáneos, Cuffaro destacó la importancia de la sustentabilidad, mediante el uso de herramientas digitales como los códigos QR y la netiqueta; la inclusión, a través de la adecuación de actos y accesos para personas con discapacidad; y los nuevos paradigmas sociales, como la figura del primer caballero.

Asimismo, analizó el impacto de la tecnología en la organización de eventos presenciales, virtuales, remotos e híbridos.

La actividad se desarrolló en el Paraninfo Ricardo Michell, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), y fue organizada por la Dirección General de Comunicaciones y la Dirección de Protocolo de la UASD, como parte de un programa de capacitación institucional. Al valorar la jornada, el director general de Comunicaciones, Roberto Tejada Muñoz, afirmó que “este tipo de encuentros contribuyen a elevar la calidad institucional de la UASD y a fortalecer las competencias de sus representantes”, en consonancia con el compromiso histórico de la academia.

Tejada Muñoz resaltó, además, el respaldo de las autoridades universitarias encabezadas por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, lo que permitió que la conferencia fuera impartida de manera gratuita, como expresión del compromiso con la formación continua del personal.

Entre los participantes figuraron representantes de las áreas de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas de la Sede Central, así como de los recintos de Santiago, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, Barahona y San Pedro de Macorís, además de personal administrativo, docentes y colaboradores vinculados a la organización de actos académicos e institucionales.

Al cierre del encuentro, se entregaron certificados de participación a los asistentes. La UASD reafirmó así su compromiso con la excelencia académica, la comunicación institucional y la actualización permanente en materia de ceremonial y protocolo