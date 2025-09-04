UASD publica el libro “Altagracia”, asistido por Inteligencia Artificial

Fuente externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Vicerrectoría de Extensión y la Facultad de Artes (FA), publicó el libro “La Altagracia”, basado en la Inteligencia Artificial, del autor Alcides Díaz Batista, periodista.

La vicerrectora de Extensión, maestra Rosalía Sosa Pérez, encabezó la actividad realizada en el lobby de la Biblioteca Pedro Mir, junto al director del Centro de Recursos de Aprendizaje (CRAI), maestro Augusto Bravo Mena.

Sosa Pérez expresó que esta actividad es muy especial, ya que se trata de la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano.

En tanto, el autor de la obra, Díaz Batista, dijo que el libro “Altagracia”, es una historia viva de nuestro pueblo, no sólo honra nuestra identidad espiritual, sino que también demuestra cómo la Inteligencia Artificial puede ser aliada en la presentación de nuestro patrimonio cultural.

Díaz Batista expresó que la obra reúne 103 imágenes inéditas, inspiradas en la virgen protectora del pueblo dominicano.

En la actividad estuvieron presentes, el vicedecano de la Escuela de Artes, maestro Fidel Munningh; el obispo emérito de la Diócesis de San Juan de la Maguana, José Dolores Grullón Estrella, entre otros.