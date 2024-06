UASD recibe biblioteca personal del ex rector Roberto Reyna

Fuente Externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), recibió la biblioteca personal del ex rector de esa Academia, maestro Roberto Reyna Tejada, quien la donó a la institución académica y que ascienden a aproximadamente 6 mil obras bibliográficas.

La actividad, que se llevó a cabo en el Lobby Central de la Biblioteca Pedro Mir, fue coordinada con las vicerrectorías Docente y de Investigación y Postgrado, y contó con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES).

El vicerrector Administrativo, maestro Ramón Desangles, al hablar en representación del rector, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, dio las gracias al ex rector Reyna Tejada, por tan importante detalle y que él es de la familia universitaria.

Por su lado, el decano de la FCES, maestro Antonio Ciriaco Cruz, sostuvo que el importante acto es de gran emoción, porque el ex rector es un ícono de su facultad y de la institución, ya que ha permitido el crecimiento.

Consideró que el ex rector realizó un acto de desprendimiento y “que, al desprenderse de la biblioteca, “es desprenderse de parte de la vida, en tanto, los libros formaron parte de sus instrumentos de trabajo”.

En cambio, el director de Servicios Bibliográficos de la institución, maestro Julio César Marmolejos, expresó que se sienten regocijados al recibir la importante donación de la biblioteca personal del ex rector.

Mientras que el ex rector Reyna Tejada, sustentó que no es fácil no sentir un dolor cuando se desprende de algo que tiene valor como son esos grandiosos libros, con un gran significado para su vida, pero que no tiene otro sentido que desapoderarse.

Dijo que lo que se termina atesorando como recursos bibliográficos, revistas y libros, no terminan siendo necesariamente propios, con datos y orígenes que deberían ser reconocidos, incluso a una parte de los autores de las obras que se entregaron.

Recalcó que vale la pena que la Biblioteca Pedro Mir reciba no sólo esa donación, sino más bien que siga recibiendo cientos y cientos de bibliotecas y que el país entienda que la casa de altos estudios es el Alma Máter de la Patria.

En la actividad estuvieron presentes además, la esposa de Reyna Tejada y sus hijos y nietos, así como las pasadas y presentes autoridades universitarias.