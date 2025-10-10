Fuente Externa

Monte Plata. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recibió un terreno de 8,825.48 metros cuadrados del Instituto Agrario Dominicano, con el propósito de levantar una nueva extensión universitaria y un liceo experimental en el municipio Sabana Grande de Boyá, de esta provincia.

La entrega fue formalizada durante un acto encabezado por el rector de la Primada de América, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien destacó la importancia de este paso para ampliar el acceso a la educación superior en la región.

“Cuando la UASD llega a las comunidades, se abre un universo amplio de oportunidades en beneficio de nuestra gente”, afirmó Beltrán, al resaltar que actualmente la Universidad no tiene presencia en ese municipio.

Infraestructura existente será reacondicionada

El terreno cuenta con una infraestructura inicial, que será evaluada y adaptada por un equipo técnico de la academia estatal, con miras a habilitar las primeras oficinas y aulas en una fase preliminar del proyecto.

El rector manifestó que esta iniciativa tiene un valor especial para él, debido a sus vínculos familiares con la comunidad. “No deseaba concluir mi gestión sin dejar en funcionamiento una extensión de la Universidad en este pueblo”, expresó.

En cambio, el director general del Instituto Agrario Dominicano, Darío Castillo Lugo, y el alcalde de Sabana Grande de Boyá, Marcos Antonio Tavárez Fernández, coincidieron en resaltar la relevancia de la obra, que facilitará el acceso a la educación superior a cientos de jóvenes de escasos recursos del municipio y zonas aledañas.

Expansión universitaria en Monte Plata

Durante su intervención, Beltrán recordó que, al inicio de su gestión en 2022, la provincia de Monte Plata no contaba con ningún centro, subcentro ni extensión de la UASD. Fue a partir de 2023, con el respaldo del presidente Luis Abinader, cuando se comenzaron a operar centros en Monte Plata y Yamasá, y ahora se incorpora Sabana Grande de Boyá al plan de expansión académica.

Liceo experimental, parte del proyecto integral

Además de la extensión universitaria, el proyecto contempla la construcción de un liceo experimental, bajo el modelo académico que la UASD ha implementado exitosamente en otras provincias, como parte de su compromiso con una formación integral.

Beltrán agradeció al Instituto Agrario Dominicano y a la Alcaldía local por el respaldo brindado, y reiteró el compromiso de la UASD de continuar llevando educación superior de calidad a todos los rincones del país.

“Gracias por contribuir a que juntos sigamos haciendo historia”, concluyó.