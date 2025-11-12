Fuente Externa

Santo Domingo, R.D. — La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció este martes la celebración de la versión número 44 de los Juegos Tony Barreiro 2025, la tradicional justa deportiva universitaria dedicada al 487.º aniversario de la institución y al legado del destacado deportista y dirigente estudiantil Tony Barreiro.

La información fue ofrecida durante una rueda de prensa encabezada por el presidente del Comité Organizador, doctor Pablo Valdés, quien estuvo acompañado por la vicerrectora de Extensión, doctora Rosalía Sosa; el director de Deportes, maestro Julio Gómez; el director técnico, ingeniero Carlos Julio Sánchez; y el encargado de Alojamiento, Franklin Severino. El encuentro se celebró en el Museo de la UASD.

Valdés destacó que, tras un mes de intensas actividades institucionales, la universidad entra en la etapa oficial de sus juegos, considerados “un símbolo de identidad y orgullo uasdiano”. Informó que la antorcha deportiva será recibida el jueves 20 de noviembre a las 11:00 de la mañana y que la inauguración oficial se realizará el viernes 21 en el Polideportivo de la academia.

El maestro Julio Gómez señaló que más de 2,000 atletas de los distintos centros y recintos universitarios del país participarán en la justa. Precisó que las instalaciones deportivas fueron remozadas para garantizar el éxito de la competencia y que las eliminatorias ya están en marcha, mientras que semifinales y finales se desarrollarán en las próximas dos semanas.

El director técnico, Carlos Julio Sánchez, explicó que alrededor de 300 atletas serán alojados en el Albergue Olímpico, tras realizar ajustes logísticos para mejorar su estadía. Agregó que los deportes de conjunto iniciarán luego de la inauguración, mientras que las pruebas de atletismo se realizarán la semana siguiente. “Esta versión supera en participación a ediciones anteriores y a los propios Juegos Nacionales Universitarios”, enfatizó.

La doctora Rosalía Sosa recordó que los Juegos Tony Barreiro están dedicados a Tony Barreiro, figura emblemática del deporte universitario. Indicó que la antorcha universitaria recorrerá todos los centros y recintos de la academia y que el programa deportivo incluirá disciplinas como ajedrez, judo, jiu-jitsu, tenis de campo, tenis de mesa, arquería, kendo, kickboxing y atletismo, entre otras.

Finalmente, el doctor Valdés anunció que esta versión estará dedicada al director general de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, en reconocimiento a su apoyo al deporte universitario. La clausura de los juegos está programada para el sábado 22 de noviembre, con un acto que marcará el cierre de una semana de competencia, integración y confraternidad estudiantil.