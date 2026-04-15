UASD y Listín Diario auspician foro sobre crimen, seguridad y violencia en la República Dominicana

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en coordinación con el periódico Listín Diario, celebró este martes el foro titulado “Crimen, Seguridad y Violencia”, un espacio académico de alto nivel orientado al análisis integral de los principales desafíos en materia de seguridad ciudadana y convivencia social en la República Dominicana.

La actividad tuvo lugar en el aula magna de la academia y estuvo encabezada por el rector, Editrudis Beltrán Crisóstomo; el director del Listín Diario, Miguel Franjul; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, quienes fueron acompañados por destacadas personalidades del ámbito jurídico, académico y social.

En sus palabras de apertura, el rector Beltrán Crisóstomo reafirmó el compromiso de la institución con la promoción del pensamiento crítico, el diálogo plural y la construcción de una cultura de paz, sustentada en valores, como la justicia social, la equidad de género y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, destacó que la realización de este foro, en conjunto con el Listín Diario y las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, y de Ciencias Económicas y Sociales, consolida a la UASD como un espacio idóneo para el análisis riguroso de las problemáticas nacionales, así como para la generación de propuestas orientadas al fortalecimiento institucional y democrático.

En el marco de la actividad, el rector evocó el 54.º aniversario de la muerte de la estudiante Sagrario Ercira Díaz, ocurrida en 1972, resaltando que este hecho constituye un referente histórico que reafirma el compromiso de la academia con la defensa de la vida, la convivencia pacífica y el respeto mutuo.

Por su parte, Miguel Franjul valoró la iniciativa como un aporte significativo al debate público, subrayando la importancia de generar, a partir de estos espacios de reflexión, propuestas concretas que contribuyan a consolidar los avances en materia de seguridad y reducción de la criminalidad.

El foro inició con la conferencia magistral titulada “Anatomía del crimen y la violencia en RD: radiografía para una transformación necesaria”, impartida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

El programa fue estructurado en diversos paneles temáticos que abordaron la problemática desde una perspectiva multidisciplinaria, incluyendo aspectos vinculados a la seguridad ciudadana, la percepción social de la violencia, el impacto de factores económicos y sociales, así como los retos del Estado de derecho en la República Dominicana.

La jornada concluyó con una relatoría general orientada a sistematizar los principales aportes

y recomendaciones derivadas de las discusiones, seguida de las palabras de clausura institucional.

En el desarrollo del foro participaron especialistas y académicos de reconocida trayectoria en áreas como la sociología, el derecho, la economía, la criminología y las ciencias sociales, así como representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas al ámbito de la seguridad y la justicia.