La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) y la Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS) iniciaron una colaboración académica que permitirá a los estudiantes de enfermería de ambas instituciones compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas en sus respectivos entornos educativos.

El rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez, señaló que ambas academias buscan continuar fortaleciendo de conocimiento y tecnología a dos de las escuelas de enfermería más importantes del país .

Destacó además que la movilidad incluye al personal docente de ambas instituciones, para garantizar una experiencia enriquecedora , dinámica y sustanciosa.

Durante el acto inaugural del programa de movilidad estudiantil, el rector de UNIREMHOS, Dr. Wady Ramírez, expresó: “Nuestras escuelas de enfermería están uniendo esfuerzos para que los estudiantes tengan un perfil más robustecido, con competencias que les permitan integrar conocimientos y herramientas para el bienestar de la sociedad.

Ramírez destacó que con la oportunidad de la movilidad, los estudiantes podrán aprovechar las fortalezas, como el entorno y la experiencia de la escuela de enfermería de UFHEC y de UNIREMHOS: “Estamos llamados a vivir en integridad, a no servir de manera aislada sino a procurar sinergias que fomenten y procuren el bienestar de todos. Hoy es un nuevo capítulo de interacción y cooperación entre ambas escuelas de enfermería”.

El primer encuentro del programa incluyó un taller sobre comunicación efectiva aplicado al área de la salud, un eje fundamental para el ejercicio ético y humano de la profesión que abarcó temas como: comunicación verbal y no verbal, barreras en la comunicación, claves para una atención segura y humanizada, protocolos internacionales de la comunicación en enfermería, entre otros temas.

Además, se desarrollaron mesas de trabajo donde se abordaron tópicos como: comunicación humanizada en salud, el paciente que no comprende el diagnóstico, familiares ansiosos en sala de espera, mala noticia con humanidad, paciente con discapacidad auditiva, entre otros.