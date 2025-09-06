Un Dominicano Es Elegido Candidato a Concejal En Worcester, Boston

Por Carlos Brito

Worcester, MA- El líder comunitario y trabajador social Edson Montero, nacido en Hondo Valle y criado en San Juan de la Maguana, República Dominicana, y recientemente electo en las elecciones internas de la ciudad, anunció oficialmente su candidatura a Concejal General de Worcester para las elecciones municipales del martes 4 de noviembre de 2025.

Montero, un hijo de Quisqueya, residente en Worcester desde 2009, ha trabajado durante más de 15 años en Community Healthlink, donde ha acompañado a personas sin hogar, sobrevivientes de abuso y residentes que

enfrentan problemas de adicción y salud mental. Actualmente, se desempeña también como case manager en Oasis Homecare, apoyando a la creciente población de adultos mayores.

Su propuesta se centra en tres ejes fundamentales:

Vivienda asequible y digna.

Seguridad comunitaria inclusiva, basada en la prevención y la participación.

Un Concejo Municipal abierto y transparente, que escuche y represente a todos

los vecinos.

“Worcester es una ciudad diversa y fuerte. Ha llegado el momento de que esa diversidad se refleje en nuestro gobierno local”, afirmó Montero.

Las elecciones municipales de Worcester se celebrarán el martes 4 de noviembre de 2025 en todos los recintos electorales de la ciudad.