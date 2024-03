Un extraterrestre llamado Delivery

Por Antonio G. Reyes Baldwin

Los extraterrestres han invadido la República Dominicana, mimetizados en la persona de los Deliverys, estos alienígenas se han apoderado de las calles, se vuelven invisibles para violar todas y cada uno de los artículos de la Ley 63-17, relativo a la movilidad, transporte terrestre, la seguridad vial y también el tránsito, mientras las autoridades se hacen de la vista gorda, los ciudadanos somos asaltados por los manejos temerarios e imprudentes, de un ser que nos es de este planeta, un troglodita que viene de otra galaxia, con el fin de provocar accidentes y situación inimaginables, para quien osa transitar las calles de nuestro país.

Los mismos no portan licencia de conducir, mucho menos seguro de ley, su lema es transitar en vía contraría, ay de usted si tienen un choque con algunos de ellos, porque inmediatamente utilizan sus poderes sensoriales y como arte de magia, aparecen decenas de deliverys, dispuestos a lo que sea, exigiendo el pago ipso facto del daño causado a la motocicleta, sin importar quien tuvo la culpa.

Cada vez más son utilizados por las dependencias de las personas, de obtener algún tipo de servicios en la comodidad de su hogar o en cualquier lugar determinado, entre sus hobbies podemos mencionar, transitar por las aceras, calibrar sus motores en calles muy concurridas, echar carreras (planchao) acostados en sus motos, pero algo que me llama mucho la atención, es que, si alguien por casualidad comete alguna infracción de tránsito, son los primeros que salen a invocar la violación a la ley, que ellos a diario violan constantemente y sin límite de tiempo.

Definitivamente, este ser proviene de algún lugar del cosmos, con un ADN diferente en su ser, dispuesto a crear caos e inferir desasosiego a los ciudadanos, que transitan por la ya complicadas y congestionadas calles de la República Dominicana, el raciocinio y el sentido común, nunca han sido parte de su existir en sus neuronas, si nos enfocamos objetivamente en sus formas de actuar referenciado en la manera de conducir de estas personas.

Medidas a tomar para revertir estas conductas,

Todos estos jóvenes trabajan para empresas y comercios que obtienen grandes beneficios por los servicios que brindan los Deliverys, por tanto, creo que el Ministerio de Trabajo debe convidar a estos negocios a educar, formar y concientizar a estos muchachos en materia de movilidad vial, para que puedan cambiar estas conductas, que muchas veces son provocadas por falta de educación en esa materia y en sentido general.

Por otra parte, la tecnología debe ser un aliado para poder monitorear el desempeño del personal que cumple con esta función específica, porque los empleados cuando saben que están siendo observados, en la práctica actúan diferente, por tanto, se podría evitar muchos accidente y por consiguiente muchas muertes innecesarias.

Aunque tomo como ejemplo a los Deliverys, en sentido general, una gran parte, para no generalizar valga la redundancia de las personas que transitan en motocicletas actualmente, son infractores confesos por sus hechos de la Ley 63-17, por esta razón ocupamos el ranking no. 1 de accidentes de tránsito del mundo, todos absolutamente todos somos conscientes de esta realidad y no hacemos nada para revertir esta problemática, ya es hora de hacer cumplir la ley, ya es tiempo de educar en materia de movilidad vial, ya es el momento de salir de esa lista negra.