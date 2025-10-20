Un Punto En Herida Sin Saturar

Por Felipe Castro

Como dicen las letras del famoso tango “Volver”, compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, que se ha convertido en un dicho popular que se usa para expresar la idea de que, a pesar del paso del tiempo, el pasado sigue presente en los recuerdos y las emociones de la gente.

Un gran segmento de la elite gobernante consuetudinariamente usa la mentira disfrazada de verdad. Con el propósito de alcanzar el poder, abrazando en el pasado a fuerza de dinero los medios tradicionales de comunicación y hoy, abrasan la infodemia: exceso de la información digital, incluyendo información falsa o engañosa que distorsionan la verdad.

Veinte años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de los ex presidentes de la República, Leonel Fernández y Danilo Medina, con un tremendo lastre de corrupción probada, no ha bastado para que esos líderes asuman un mínimo de prudencia entendiendo que la distancia fuera del poder es lo suficientemente larga para que la sociedad olvide sus desafueros.

A tres años de las próximas elecciones, Fernández y Medina han agotado la mayoría de sus municiones estratégicas anticipadamente, faltando una distancia electoral de tiempo del ochenta por ciento, que al ritmo que dichos líderes van, llegaran agotados al final y llevarán al hartazgo infodémico a la sociedad electoral.

A pesar de que no estamos en tiempos electorales, es interesante y ganancia a la vez, para la sociedad, el debate forzado a de tiempo por los ex presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, para posesionarse en la cúspides electoral, asumiendo siempre su inmutable estrategia de crear percepción falsa, lo que ha provocado que el Dr. Guido Gómez Mazara entre al debate respondiendo a dichos lideres a través de cartas.

La primera titulada “Carta a Leonel” , de fecha 7 de octubre del 2025, en la que, con la elegancia que le caracteriza, con un estilo irónico alusivo a sus limitaciones de conocimiento y destreza del mundo climático, en cuya carta le contesta al ex presidente Fernández la publicación aparecida en el Listín Diario, bajo el título ‘PRM: de la celebración a la reflexión’, de fecha lunes 6 de octubre, donde le recordó “las pericias” de Elpidio Báez, que siendo director de la Defensa Civil, que permitió dar un mal pronóstico que provocó, con el huracán Gorge en 1979, una tragedia genocida en la Mesopotamia, provincia San Juan, solo superada por la tragedia del Jet Set.

Además, Gómez Mazara, en su carta a Leonel, le aclara el motivo de la reunión de la cúpula perremeista en Jarabacoa, también sobre la valoración administrativa del presidente Luis Abinader que, según Leonel Fernández, iba en picada, explicándole a Fernández en dicha carta, los puntos de buena gobernanza llevada a cabo por el presidente Abinader, que desdicen la supuesta caída en picada que subyace en la mente del ex presidente Fernández.

Asimismo, Gómez Mazara, en la carta pública titulada; “A Danilo con cariño”, de fecha 15 de octubre del 2025, haciendo alusión y dándole crédito a Sidney Poitier, primer actor negro en ganar un premio Oscar en época de segregación racial. En dicha carta, Gómez Mazara reiteradamente le profesa a Medina su profundo cariña, sin renunciar a responder a las críticas recientes, concerniente a la interpretación de Medina sobre el desempeño del gobierno del PRM, sobre todo de la deuda, amortización, montos y porcentajes. Razón por la cual, Mazara incorpora los alegatos indispensables que sepultan de una vez y para siempre la fatal manía del insulto y descalificación personal.

En esa virtud, subraya Guido Gómez Mazara, que las estadísticas correspondientes a 2012-2020 y 2020-2025 también materializa visiones encontradas alrededor de estilos, concepciones éticas y auténtico compromiso con el desarrollo de la nación, y aunque la política abunde en protagonismos, la jurisdicción de la frialdad numérica y la certeza del juicio proveniente de organismos internacionales tienden a imponerse sobre la retórica. Ya que, instituciones como CEPAL, BID, BM, FMI y Moody’s poseen una carga de credibilidad que deja contra las cuerdas el argumento promovido desde la pasión y la militancia. Entre otros argumentos, no menos relevantes, expresados por el Dr. Guido Gómez Mazara en la Carta con cariño a Danilo Medina.

Como una vez dijo el filosofo fraces Michel de Montaigne que “El mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino la ilusión de saber la verdad”

Pero para todas las inexactitudes de la oposición el partido revolucionario moderno (PRM) tiene al Dr. Guido Gómez Mazara con la herramientas de datos infalibles que como buen cirujano puntea la herida corrupta que Leonel Fernandez y Danilo Medina y el PLD les infirieron desde el poder a la sociedad dominicana, herida que en siglo no suturaran.

