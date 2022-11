Una estrategia arriesgada del Danilismo…

Por Juan Alexis

En las últimas horas hemos visto correr en las redes sociales algunas denuncias que La Fuerza del Pueblo está inscribiendo a figuras del PLD sin su consentimiento, hasta ahora solo han señalado a tres personas con esa situación, entre ellas el señor Abel Martínez.

Me parece una estrategia muy arriesgada por parte del Danilismo porque esto le pudiera llegar hasta sus puertas y de muy mala manera. Además, no veo cuál pudiera ser el afán de crear un ruido precisamente con Abel Martínez, cuando pudo hacerse cualquier otro miembro de su partido, no, la vaina del Danilismo es con Abel…

Ojo con esto.!!!

Precisamente tienen que tomar al Sr. Abel Martínez. Que vaina.!

Esto me hace pensar en un viejo refrán, de muy ma gusto por cierto, que el amigo de mi enemigo, también es mi enemigo, y al parecer a un sector dentro del PLD le molesta la amistad que existe entre Abel y Leonel, de manera que al Sr. Abel Martínez le tocará llevar a cuesta una carga bastante pesada de aquí a mayo del 2024.

A penas esto comienza y ya la desesperación se está apoderando de algunos dentro del PLD…

A Dios todo poderoso que le ayude a salir con bien al recién elegido candidato del PLD Abel Martínez.

…..Se dice que vendrán cosas peores desde ese sector que se resiste a ser desplazado.