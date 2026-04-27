United Petroleum realiza donación a familias de Montellano tras inundaciones en Puerto Plata

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*Puerto Plata, República Dominicana.* — Como muestra de solidaridad y compromiso con las comunidades, United Petroleum realizó la donación de kits de limpieza para el hogar destinados a familias del municipio Montellano, en la provincia Puerto Plata, que resultaron afectadas por las recientes inundaciones registradas en la zona.

En total, 100 familia fueron beneficiadas con estos kits, los cuales contienen productos esenciales para el mantenimiento y la higiene del hogar, contribuyendo a apoyar a las familias en el proceso de recuperación luego de los efectos de las lluvias.

La iniciativa forma parte de las acciones de responsabilidad social de United Petroleum, orientadas a brindar respaldo a las comunidades en momentos en que enfrentan situaciones difíciles producto de fenómenos naturales.

Representantes de la empresa destacaron que esta donación busca ofrecer un apoyo directo a las familias impactadas, aportando recursos que contribuyan a mejorar sus condiciones en el hogar.

“En United Petroleum mantenemos un firme compromiso con las comunidades donde estamos presentes. Con esta entrega queremos brindar un apoyo solidario a las familias de Montellano que han enfrentado los efectos de las inundaciones”, expresó Yhamminha Dickson,

Directora Comercial de United Petroleum.

La entrega de los kits se realizó en coordinación con líderes comunitarios del municipio, quienes colaboraron activamente en la identificación de las familias más afectadas por las lluvias en Montellano, Puerto Plata, garantizando que la ayuda llegara de manera directa a quienes realmente la necesitan.

Asimismo, destacaron la importancia de esta donación para contribuir en la limpieza de los hogares impactados, al tiempo que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades tras las inundaciones, en un momento en que las condiciones sanitarias representan un desafío para las comunidades afectadas.

Con este tipo de iniciativas, United Petroleum reafirma su compromiso de seguir acompañando a las comunidades dominicanas y de aportar de manera responsable al bienestar colectivo.