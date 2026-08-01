viernes, 6 de noviembre de 2026
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¡Urgente! Incendio afecta tienda LYR en la avenida Las Américas

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este. Un incendio afecta la tarde de este sábado la tienda LYR, ubicada en la avenida Las Américas, según reportes enviados a esta redacción por ciudadanos que transitan por la zona.

Videos remitidos por usuarios muestran una densa columna de humo y llamas saliendo del establecimiento. Hasta el momento, se desconoce el origen del incendio y si hay personas afectadas.

 

Se espera la intervención de unidades del Cuerpo de Bomberos para controlar el siniestro. Ampliaremos esta información a medida que las autoridades ofrezcan detalles.

#Santo Domingo Este #Tienda LY R

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