VacucentroRD ofrece encuentro a profesionales de la salud

Por Manuela Lora

SANTO DOMINGO ESTE.- El centro especializado en vacunación Vacucentro RD ofreció un encuentro a importantes representantes del sector salud de la República Dominicana, para presentar sus servicios y facilidades.

La actividad la encabezó el doctor Miguel Ángel Suárez Villamil, fundador de Vacucentros Puerto Rico, y de Vacucentro RD, junto a la doctora Katia Peña Lara, directora médica de este espacio en el país, quienes se ocuparon de darles la bienvenida a los invitados a la cena, organizada en La Marina Restaurant & Wine Bar.

Al expresar las palabras centrales del acto, Suárez Villamil agradeció a los presentes su asistencia y resaltó que tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana, desde Vacucentro se tienen en cuenta las numerosas enfermedades virales qué hacen estragos entre la población, causando enfermedades, limitación de movimiento, así como decesos entre la población.

“Es nuestra intención lograr una sociedad fuerte, robusta, saludable y libre de estas infecciones, es por eso que realizamos nuestro trabajo con tesón y ahínco, pero más aún, con mucho compromiso y responsabilidad”, aseguró el galeno, quien se graduó de médico en la Universidad Central del Este, y realizó sus especializaciones la división de Neonatología del departamento de Pediatría, en el Montefiore Medical Center, del hospital Albert Einstein, en la ciudad de Nueva York.

El galeno aseguró que en sus centros de vacunación se ofrecen no sólo vacunas, sino también educación a todo el que les visita: “Aun cuando no se fuese a vacunar, lo más importante realmente, es el mejorar nuestra sociedad como un todo. Si logramos vacunar fantástico, si no lo logramos por lo menos hemos logrado educar y enseñar a toda aquella persona que se nos acerca”, manifestó el galeno.

Mientras que la doctora Peña Lara expresó que desde el 2019 el equipo que conforma Vacucentro RD trabajó para convertirse en uno de los centro de vacunación de referencia en el país, ofreciendo excelencia en el trato y cuidado del paciente que les visita. Allí se ofrece el esquema básico de vacunación de la OMS y los contemplados en el CDC, así como las vacunas contra la Influenza, varicela, DTaP, Hepatitis A, Hepatitis B, contra el virus del Papiloma Humano, entre otras.

“Ha sido de gran orgullo el poder ver cómo nuestra labor se convirtió día a día en parte importante de los esfuerzos de salud preventiva que se llevan a cabo en el país, por lo que nos sentimos marcadamente contentos de la respuesta de nuestros pacientes a la disponibilidad de nuestras vacunas”, señaló la doctora, añadiendo de inmediato: “La medicina preventiva es la piedra angular de la medicina moderna y podemos proveer esta ayuda a través de la vacunación”, dijo.

Este primer local de Vacucentro se abrió el 22 de enero del 2019 en el centro comercial Megacentro, luego de que sus ejecutivos hicieran los estudios pertinentes de las necesidades de salud de esta parte de Santo Domingo Este, que se destaca por su vibrante actividad económica.

Las oficinas principales en Puerto Rico se encuentran en una torre llamada San Vicente de Paúl, y para satisfacción de sus funcionarios, también el local de República Dominicana quedó justamente en la avenida San Vicente de Paúl.

VacucentroRD está ubicado en el local 160ª del centro comercial Megacentro, Santo Domingo Este. Su teléfono es el 809-770-3977. Además, pueden seguirlos en el usuario VacucentroRD de Facebook e Instagram.