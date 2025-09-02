Veinte años de prisión para hombre que le quitó la vida a otro en Los Alcarrizos

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Respondiendo a una solicitud del Ministerio Público, un tribunal dictó 20 años de prisión contra un hombre que le quitó la vida a otro en medio de una discusión por una deuda económica, en un hecho ocurrido en el municipio Los Alcarrizos, el 19 de marzo de 2017.

Durante el juicio, las fiscales litigantes Sugely Valdez y Francheska Alcántara presentaron ante el tribunal diversas pruebas contundentes para obtener la sentencia condenatoria en contra del procesado Jhonny Marte Suero.

El expediente, elaborado por la fiscal Yessica Durán, establece que la víctima Jairon Lebrón se dirigió a la calle 7 del sector Los Americanos con el objetivo de recuperar un dinero que le había prestado al ahora condenado, originándose una acalorada discusión entre ambos hombres. En medio del enfrentamiento, el procesado sacó un arma blanca con la cual le provocó heridas múltiples en el pecho a la víctima, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Doctor Vinicio Calventi.

El justiciable, quien se encontraba prófugo, fue capturado en el municipio Pedro Brand en el año 2024, ejecutándose en su contra una orden arresto.

Marte Suero fue condenado por violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio voluntario.

El Cuarto Tribunal Colegiado, presidido por el juez Julio de los Santos Morla e integrado por las magistradas Leonarda Quezada Belén y Clara Yoselin Rivera Franco, envió al condenado a cumplir la sentencia al Centro de Corrección y Rehabilitación (CRR) El Pinito, de La Vega.