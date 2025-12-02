Venezolanos se manifiestan contra las agresiones de EE.UU. en el mar Caribe

Por la Redaccion

Caracas.— Una multitudinaria marcha tomó este lunes las calles de la capital venezolana en respaldo al Gobierno de Nicolás Maduro y en defensa de la soberanía nacional, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos.

Miles de manifestantes se concentraron para rechazar lo que califican como “agresiones imperiales” y para condenar las amenazas militares de Washington, que —según denuncian— se justifican bajo el argumento de una supuesta lucha antidroga.

Con banderas, consignas y pancartas, los participantes aseguraron que Venezuela no cederá ante presiones extranjeras y reafirmaron su apoyo a la política de defensa nacional del Ejecutivo.

En paralelo a la movilización, la Asamblea Nacional anunció que trabaja en la creación de una comisión especial que investigará las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales contra presuntos narcotraficantes en aguas territoriales venezolanas. Legisladores afirman que estas acciones, atribuidas a fuerzas extranjeras, violan el derecho internacional y ponen en riesgo la integridad del país.

La jornada combinó protesta, respaldo político y un renovado llamado a la defensa de la soberanía, mientras el Gobierno insiste en que Venezuela enfrenta una nueva etapa de presiones externas. Fuente /RT