Venezuela. Padrino López denuncia planes de agresión contra el país

El ministro de la Defensa, Vladímir Padrino López, denunció este domingo un nuevo intento de agresión contra Venezuela, confesado por mafias que hacen vida en Estados Unidos (EE.UU.) y Colombia, a 4 meses de celebrarse las elecciones presidenciales del 28 de julio.

A través de un mensaje en la red social X, antes Twitter, el alto funcionario castrense detalló que este nuevo ataque fue confesado por “las ociosas mafias que hacen vida en Miami y Bogotá”.

El también vicepresidente sectorial de Seguridad Política, Soberanía y Paz, alertó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante estos planes desestabilizadores.

No cambian. Además, cuando sus planes violentos son neutralizados se presentan como perseguidos o presos políticos para dar lástima e incurren en el irresponsable "yo no fui".

