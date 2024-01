Víctor Fadul lidera intención de voto por la Alcaldía de Santiago

Fuente Externa

Santiago. -Faltando 38 días para las elecciones municipales, Víctor Fadul, candidato de la poderosa alianza Rescate RD, lidera las encuestas de la intención del voto con un posicionamiento sorprendente ante el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El dos veces diputado y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aventaja con un 46.7% al candidato del oficialismo quien obtuvo un 37.4%, según refleja un sondeo de la prestigiosa firma internacional Demoscopia Digital, con casa matriz en México.

El estudio fue realizado entre los días 9 y 10 de enero de 2024, con una muestra de mil personas del municipio de Santiago de los Caballeros en torno a las preferencias electorales. Ante la pregunta: ¿Con cuál de los candidatos a la alcaldía usted se identifica más?, un 46.8% respondieron a favor de Víctor Fadul y un 32.4% por Rodríguez, mientras que un 18.2 % dijo ninguno y un 2.6% no respondió.

Ante la pregunta de: Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál de los candidatos votaría para la Alcaldía de Santiago?, un 46.7% favoreció a Víctor Fadul; un 37.4% por Ulises Rodríguez; un 11.3% no sabe y un 4.6% no respondió.

El nivel de rechazo se midió con la pregunta: ¿Por cuál de los siguientes candidatos nunca votaría?, a lo que el 57.8% respondió que no votaría por Rodríguez; un 25.3% no lo haría por Fadul; un 14.6% dijo no saber y un 2.3% no respondió.

La percepción del ganador se estableció con la variable: ¿cuál de los siguientes candidatos cree usted que ganará las elecciones?, a lo que el 46.5% cree que ganará Víctor Fadul y un 32.6% cree que ganará Rodríguez, un 17.2% no sabe y un 3.7% no respondió.

La ficha técnica de la encuesta realizada con rigor científico y estadístico, auto administrada y aplicada con formularios directos al usuario de WhatsApp Messenger a través de una plataforma profesional multiagente, y refleja un margen de error de 3.8%

La muestra se levantó con 1.000 ciudadanos del municipio de Santiago, asumiendo muestreo aleatorio simple con población infinita, el margen de error se ubica en el ± Demoscopia Digital 3.8% bajo supuesto de varianza máxima y se determina en un +_ 95% de confianza.