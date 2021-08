¡Victoria para Manuel Jiménez! : logra que el diputado Carlos de Jesús sea uno de los pocos perremeístas que lo defienden

Por Robert Vargas

El alcalde Manuel Jiménez obtuvo una “victoria” al lograr que el diputado perremeísta Carlos de Jesús hiciera una arriesgada jugada en la que bien podría estar comprometiendo su carrera política, sobre todo, en la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, por la que fue electo.

De Jesús dio ayer un breve discurso en la Cámara de Diputados, donde asumió las palabras de Jiménez, quien está sumido en el descrédito ante sus electores por haber demostrado, hasta ahora, una aparente incapacidad gerencial para administrar la Ciudad.

La movida de fichas de “El Bonitillo”, como llaman a De Jesús, podría ser genial si, al final, Jiménez logra dar un giro de 180 grados a su gestión, lo que se hace muy cuesta arriba, sobre todo después que este ha logrado alejar de su entorno a muchos de quienes le ayudaron a ganar las elecciones municipales del año pasado de manera convincente.

De Jesús le dijo a sus colegas diputados que: “el negocio que Manuel Jiménez está desmontando en Santo Domingo Este, eso la oposición no lo menciona. No dice que debe ser investigado. Las gestiones del PLD convirtieron el servicio de recogida de basura en un negocio vinculado a las prácticas fraudulentas“.

Veamos esa primera parte de su intervención.

¿Es ilegal hacer negocios?

Él dice que el alcalde está “desmontando” un “negocio”. Perfecto, lo dijo como si hacer negocios fuera opuesto a las leyes y a la constitución.

Hacer negocios es, en un país capitalista, totalmente legítimo, por tanto, al decirlo en ese tono, el legislador sugiere que se estaría cometiendo un ilícito.

De Jesús, por ejemplo, es Agrimensor de profesión y es seguro que cuando es contratado por alguna empresa, él no lo hace de gratis, sino que hace un “negocio”, tal como lo hacemos cuando vamos al supermercado, al colmado, a la farmacia o contratamos un motoconcho,….

Según De Jesús, durante los 16 años que el Partido de la Liberación Dominicana gobernó el municipio Santo Domingo Este “convirtieron el servicio de recogida de basura en un negocio vinculado a las prácticas fraudulentas”.

Lo dijo tal como lo dice el alcalde Manuel Jiménez: sin presentar ni una sola prueba.

Lanzar acusaciones sin presentar pruebas no parece que sea correcto, sobre todo de parte de un diputado joven que se ganó su curul en base a esfuerzos propios y de sus colaboradores. ¿Cuáles fueron las acciones cometidas que tipifica el supuesto “fraude”?

Gritar “¡Fraude! ¡Fraude!” sin aportar pruebas no parece que le quede bien a un diputado.

En esa parte, “El Bonitillo” siguió el mismo patrón que Manuel Jimenez, su defendido.

¿Quién pagaba el servicio de recogida de basura?

Según él: “hasta hace poco todo el servicio de recogida de basura estaba en manos de dos empresas, cuyos contratos consumían más del 50 % de todo el presupuesto del Ayuntamiento. Estas empresas fueron tan favorecidas por las gestiones del PLD que cobraban millonarias sumas de dinero, tanto así, que el mismo presidente Danilo Medina a través de(l Ministerio) de Hacienda llegó a pagar más de 1040 millones (de pesos por concepto) de facturas acumuladas”.

Veamos en detalle lo que dijo:

-“Hasta hace poco todo el servicio de recogida de basura estaba en manos de dos empresas”.

¿Eso es legal o ilegal? ¿Está prohibido que una, dos o más empresas tengan en sus manos la recogida de basura?

Ninguna ley lo prohíbe. ¿Dónde está lo ilegal en eso?

Quizás el diputado debería aclarar un poco sobre eso.

De Jesús asegura que esas compañías tenían con el ASDE “contratos (que) consumían más del 50 % de todo el presupuesto del Ayuntamiento”.

Él lo ha dicho, tenían “contratos”. Hacer contratos con el Estado o una empresa privada no es ilegal.

El diputado se queja de que esos contratos consumían “más del 50% de todo el presupuesto del Ayuntamiento”.

Si consumían “más del 50 %” del presupuesto, esto se debe a varios factores

El presupuesto del ASDE es muy bajo y

Buena parte de la población no paga el servicio de recogida de basura y, por tanto, los ingresos del ASDE son limitados.

¿Qué quiere el diputado? ¿Qué las compañías que recogen la basura hagan el servicio de gratis para no consumir tanto del presupuesto?

Él lo dijo: se trata de negocios.

El PLD y los pagos millonarios

–” Estas empresas fueron tan favorecidas por las gestiones del PLD que cobraban millonarias sumas de dinero, tanto así, que el mismo presidente Danilo Medina a través de(l Ministerio) de Hacienda llegó a pagar más de 1040 millones (de pesos por concepto) de facturas acumuladas”, dijo el diputado en forma altisonante.

¿Qué pretende De Jesús? ¿ Que durante 16 años esas empresas que hacen “negocio” recogieran la basura acumulando pérdidas?

¡Claro que tenían que cobrar sumas millonarias!

O, quizás, las compañías que recogen la basura en el Distrito Nacional, donde la alcaldesa es la Secretaria General del PRM, las compañías recogen la basura por “cientos de pesos, no por sumas millonarias”.

De Jesús también alegó, como si se estuviera ante una ilegalidad, que: “el mismo presidente Danilo Medina a través de(l Ministerio) de Hacienda llegó a pagar más de 1040 millones (de pesos por concepto) de facturas acumuladas”.

Veamos eso “chin a chin”.

Quizás el diputado conoce que está establecido que a los ayuntamientos y distritos municipales le debe ser entregado el 10% del presupuesto general de la nación.

Sin embargo, todos los gobierno, poco a poco, le han reducido ese porcentaje, por tanto, las finanzas de los gobiernos locales están cada vez más deprimidas.

No solo eso, sino que los distintos gobiernos nacionales han despojado a los Ayuntamientos de prerrogativas que bien pudieran ayudarle a mejorar sus ingresos por concepto de arbitrios.

Por ejemplo, la organización del tránsito ya no está en manos de los Ayuntamientos, sino de otra instancia.

Los ingresos por pagos de licencias de uso de suelo para la construcción de edificios se han desplomado, cuando se trata de apartamentos de bajo costo.

Las empresas de electricidad se resisten al pago de arbitrios por el uso de suelo por sus redes de distribución.

Y por ahí abundan los ejemplos.

A todo esto se le agrega que ningún alcalde se atreve a enfrentar al Poder Ejecutivo para obligarlo a entregarle a los Ayuntamientos el 10% del presupuesto de la nación.

En esas circunstancias, los gobiernos, todos, tras incumplir con el 10% se presentan como “salvadores” y asumen pagos de basura, y construyen obras de infraestructuras que deberían ser ejecutadas por las autoridades locales.

¿Fue ilegal que el gobierno de Medina pagara deudas del ASDE a los empresarios? De ningún modo.

¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader en SDE? Lo ha intervenido dos veces en este año y está asumiendo los costos de la limpieza de la ciudad. ¿Eso es ilegal? De ninguna manera.

Entonces, ¿Luis Abinader puede hacerlo y Danilo no? ¿En el caso de Abinader es “legal” y en el de Danilo “ilegal”? No entiendo.

Otro detalle

Otro detalle que el diputado probablemente desconoce es que las anteriores gestiones no es que no pagaban a las empresas recolectoras de basura, sino, que no les pagaban completo.

Me explico, si este mes la compañía facturaba 30 millones de pesos por basura recogida y depositada en el vertedero, la Administración del ASDE, solo le pagaba 13 millones, 15 millones o algo así.

De esa manera, las deudas iban en aumento, pero pagaban algo.

¿Qué pasó con Manuel Jiménez?

Desde septiembre pasado, Manuel Jimenez dejó de pagarle a la compañía que recogía la basura en las circunscripciones dos y tres. Por tanto, la deuda se disparó verticalmente hacia arriba en pocos meses hasta rozar los 400 millones de pesos.

¿Qué quería? ¿ Que siguieran recogiendo la basura sin recibir dinero a cambio?

Ya el diputado lo dijo, el servicio de recogida de basura es eso, un negocio.

El origen de la crisis

En su intervención el diputado De Jesús hizo una revelación que es un primor:

-” El origen de la crisis comenzó a originarse cuando Manuel Jiménez decidió no formar parte del manejo tradicional del negocio de la basura”.

Así, él admite que antes no había crisis de basura, y que esta comenzó con Manuel Jiménez, cuando “no quiso formar parte del manejo tradicional del negocio de la basura”. ¿Eso incluía no pagar la basura recogida?

Pero, al decirlo, De Jesús no le puso fecha ni circunstancias. No dijo que la crisis comenzó cuando Jiménez dejó de pagar a las empresas, aunque sea “un chin” a partir de septiembre.

El módico precio de 32 dólares la tonelada de basura

De Jesús denuncia que el ex alcalde Juan de los Santos contrató una de las compañías para que recogiera la basura en las circunscripciones 2 y 3 a razón de 32 dólares la tonelada de basura.

Dice, además, que ese es el precio “más alto” de la historia de la República Dominicana.

Él no menciona la distancia desde el lugar de recogida hasta el lugar de depósito, en SDN.

Si el contrato no es beneficioso para el ASDE, Manuel Jiménez podría haber renegociado el contrato y pelear un precio más ventajoso.

Carolina Mejía, su compañera de partido, lo hizo así y le está dando resultado.

Lo que no es correcto es que Manuel Jiménez rescindiera los contratos sin tener a manos los camiones que deberían recoger la basura exponiendo a un millón de personas a contraer enfermedades. Un buen gerente no actúa así.

Contratos “amarrados”

En forma casi “inocente”, el diputado denunció que cuando el PRM y Manuel Jiménez asumieron la alcaldía encontraron “contratos amarrados” hasta el año 2022.

¿Existe alguna ley que lo prohibiera? Es Ilegal? ¿Por qué no mencionó esa ley que permite la prolongación de un contrato cierto tiempo? Sencillo, porque no existe.

Luego, ya al final de su exposición, “El Bonitillo” hizo que mostraran en pantalla gigante varias fotografías con enormes cantidades de basura.

En ese momento, él olvidó que esa crisis comenzó cuando Manuel Jiménez dejó de pagarle a los contratistas-

Ahora, el gobierno está de lleno en Santo Domingo Este haciendo lo que no puede hacer Jiménez.

Veremos qué sucederá cuando Neney Cabrera, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios, la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y el Ministerio de Obras Públicas se lleven todos sus equipos de Santo Domingo Este.

Algo que llamó la atención fue que el diputado Carlos de Jesús llevó su breve discurso escrito, con las mismas palabras e inexactitudes que le gusta usar a Manuel Jiménez, quien ahora parece que ha dejado que sean sus funcionarios quienes salgan a defenderlo ante el derrumbe de su popularidad.

El diputado sabrá por cuáles motivos se pronunció en esos términos, sobre todo, cuando se sabe que muy escasos perremeístas se aventuran a defender a Manuel Jiménez, de quien sospechan que podría estar preparando sus maletas para ir a otra parcela.