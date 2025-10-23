(Video) Así habló Cristina Lizardo: “El PLD está vivo y el pueblo sabe que con nosotros se vivía mejor”

Por Cinthia Polanco

En medio del bullicio, los aplausos y los gritos de entusiasmo que llenaron el Club Calero de Villa Duarte el pasado domingo, la exsenadora Cristina Lizardo se paró frente a la dirigencia peledeísta de Santo Domingo Este con la serenidad de maestra que la caracteriza al hablar.

Con voz firme y emoción contenida, Lizardo —miembro del Comité Central y presidenta provincial del PLD— recordó a los presentes que desde esa misma Circunscripción 3 se lanzó en 2013 el programa de alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”, una iniciativa que sacó a miles de dominicanos del analfabetismo. “Lamentablemente”, dijo, “ese programa no continuó”.

El salón, repleto de viejos y nuevos militantes morados, escuchó cuando la también educadora aprovechó la fecha —19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama— para denunciar la falta de medicamentos que enfrentan muchas mujeres. “La vida no puede depender de la suerte. Debe depender de la solidaridad y la responsabilidad de un gobierno”, afirmó con tono de reproche.

Lizardo también evocó el rostro agradecido de los antiguos residentes de La Barquita, a quienes la gestión de Danilo Medina “les devolvió la esperanza y el sentido de dignidad humana”.

Luego, su mensaje se dirigió a los jóvenes: “Estudien, preocúpense por los problemas de sus comunidades y súmense al programa educativo del partido. Ahí está la verdadera fuerza del PLD”, exhortó.

“El PLD está vivo. Y la gente lo sabe, porque con el PLD se vivía mejor”. concluyo.

Así habló Cristina Lizardo, y el salón se vino abajo en aplausos.