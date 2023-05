(Vídeo) Con un contrato de 280 millones Xenakis Investment S. A. cobra sin recoger la basura de SDE

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – Isabel Pérez, regidora y vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha revelado que la empresa recolectora de los desechos sólidos en este municipio, Xenakis Investment S. A, ha estado cobrando sin estar cumpliendo con el contrato de RD$280 millones que salen de «las costillas» de los munícipes, para la recogida de la basura.

“Preocupación”, ha expresado la regidora en la sesión ordinaria celebrada a principio de este mes de mayo en la sala Capitular de la Alcaldía de SDE, y no es para menos.

Y es que, Isabel se refirió a la empresa recolectora que, desde el principio, en mayo del pasado año, los regidores expresaron su inconformidad con esta empresa, a la que se le acomodó todo para que resultara beneficiada con el contrato de recolección.

Este servicio sería solo en la Circunscripción no.3, sin embargo, la vocera del PLD afirma que son deficiente, y que de hecho no estarían laborando.

“Si yo no trabajo a mí no me puede pagar”, puntualizó Isabel Pérez.

La regidora peledeísta, se refirió también al crecimiento que dijo el alcalde se ha experimentado en las recaudaciones de fondos del Ayuntamiento, afirmando que estos no se traducen en servicios para los munícipes.