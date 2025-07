(Video) Dio Astacio: “Samuel Pereyra va con el Banreservas como un atleta sin relevo”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El alcalde Dio Astacio no se anduvo con rodeos y lanzó flores y también presión al administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, durante el acto de bancarización celebrado en el municipio.

Con voz encendida Astacio soltó.

“El Estado —y lo asumimos— es como una carrera de relevo, y yo siento que Samuel agarró el bastón del Banco de Reservas y va a una velocidad como si no hubiese más nadie… Ha avanzado enormemente este banco, se extiende día a día”.

Las palabras no fueron lanzadas al aire. Astacio aprovechó la presencia de ejecutivos del Banreservas, del senador Antonio Taveras y otras figuras clave, para dejar claro que la iniciativa de llevar servicios bancarios a las comunidades más empobrecidas debe continuar y multiplicarse por todo el territorio de Santo Domingo Este.

“Quien no tiene una cuenta, financieramente no existe. No importa cuánto dinero tenga. El banco es la corona”, dijo el alcalde con tono firme, dejando claro que para él, la bancarización es sinónimo de ciudadanía.

Astacio fue más allá y definió a la banca como el filtro que valida el origen del dinero y que abre puertas al desarrollo.

“El banco es el espacio que certifica que su dinero es lícito, bueno y sano para la patria. El futuro financiero de todo emprendedor comienza con la apertura de una cuenta”.

Aunque dijo que todos los bancos son buenos por formar parte del sistema, puso al Banreservas en otra categoría:

“Es el banco de todos los dominicanos, el banco de la gente, el que nos produce mayores niveles de confianza. Llega hasta las clases más bajas, y les extiende la mano. Hoy le dice al pueblo: no me importa tu origen, tu color, tu condición física… solo me importas tú”.

El alcalde se mostró emocionado con la jornada, calificándola como el inicio de una transformación profunda.

“Por eso estamos felices. Le damos la bienvenida al Banco de Reservas a nuestra ciudad y decimos que esta no será la última jornada. Santo Domingo Este es casi 100 municipios en uno. Tenemos de 60 a 70 barrios. Enfatizó.

Aspiramos a que cada polideportivo se convierta en un centro de bancarización”.

“Bienvenidos a la Costa del Faro”, remató, en un guiño poético a la identidad de SDE.

Durante la actividad también fueron saludados el senador Antonio Taveras, el presidente del Conadi, Benx, los ejecutivos del Banreservas Linda Valette e Isidro Gracia (vicepresidente), así como regidores y comunitarios. También estuvieron presentes Hensaen, presidente del club anfitrión, y el cónsul Bertico Santana.