(Vídeo) “El Negrito” Adán Peguero fue el que más brilló en la “Asamblea Municipal del PRM”

Por Jarlen Espinosa

Periodista- Ciudadoriental.com;. – De la alianza conformada por los tres aspirantes a la alcaldía en este municipio por el, el que más brilló fue, durante la “Asamblea Municipal” celebrada por la referida organización política en elde

“Unidos Para Vencer” lleva por nombre la tripleta de la que forman parte Anthony Brito, Robert Arias y Adán Peguero, quienes se han comprometido a sumarse apoyar al que resulte tener los mayores números a favor de sus aspiraciones, lo que se espera sea definido mediante una convención.

Esa parte de que estaban unidos es algo que ya se sabía, sin embargo, puede que la actividad respondiera más que una muestra de unidad, a medir sus fortalezas, y en ese sentido, Adán sí que tiene músculos.

Desde la cuatro de la tarde del sábado se dieron cita cientos de perremeístas de los tres aspirantes, quienes al llegar aproximadamente una hora más tarde, sintieron la euforia y calor de sus seguidores.

Pancartas por aquí, pancartas por allá…

Los de Adán eran más y lo demostraban siempre que podían.

En ocasiones sonaban los redoblantes y se escuchaba en el Club completo el gritar de las voces “Adaaán”, una y otra vez.

La mayoría de los perremeístas allí presentes dejaron más que clara su preferencia al momento de presentar a los tres aspirantes a la alcaldía, siendo Peguero el más ovacionado.

De la otra parte restante, fueron más redoblantes que simpatizantes, sin que se me ofendan.

Pero, en el caso de Adán Peguero, su liderazgo no es algo que nos sorprenda, ya que con su accionar, se ha ganado el apoyo dentro de las bases del PRM, “mis perremepistas” les llama, y ellos siempre le responden.

Adán se ha convertido en un defensor de las bases del PRM en SDE, no escatimó la oportunidad que tuvo de nombrar a su militancia al momento de ser colocado en el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), algo que por lo visto no agrada mucho a quienes poco les importa las bases perremeístas.

Eso podría no gustarle a algunos, podrán sacarse los ojos para no ver y resistirse a la realizar, ahora bien, no respetar su liderazgo es irrespetar a los que se sienten representados por él, la mayoría, aquellos perremeístas con los que ha forjado una buena simpatía y un fuerte vínculo, evidenciado en haberlo elegido una vez más como presidente de esa organización en esta demarcación.

Vea el siguiente vídeo y sea testigo de la euforia que causó Adán el pasado sábado entre los perremeístas en el Club Calero de Villa Duarte.