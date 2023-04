(Vídeo) Jorge Frías quiere un alcalde “auténticamente perremeísta” para SDE

Por Jarlen Espinosa

El exdiputado y aspirante al cargo en la alcaldía de Santo Domingo Este de este municipio por el PRM, Jorge Frías, quiere que de cara a las próximas elecciones del 2024, el alcalde resulte ser un perremeísta auténtico.

Para nadie es un secreto que aunque el actual alcalde Manuel Jiménez ganó en representación del PRM el gobierno municipal, este no es un “auténtico perremeísta”, puesto que, pasó a ese partido cinco años después de haber sido fundado, y a su llegada, hubo resistencia.

Cuando se fundó el PRM, el 4 de septiembre del 2014, todavía Manuel Jiménez se encontraba dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), promocionando como diputado en aquella ocasión una ley orientada a la música, pero, no tuvo ningún éxito.

Luego de haber intentando en el año preelectoral, 2015, ser el candidato a la alcaldía del PLD en SDE y que esto no fuera posible, ya que el puesto sería aparentemente reservado para el fenecido alcalde Juan De los Santos, en octubre de ese año Manuel había dejó saber que después de 27 años de militancia abandonaría el PLD, lo que se hizo oficial en noviembre de ese año.

Un mes más tarde, el 15 de diciembre, ocurre el asesinato a Juan De los Santos, hecho que conmovió al país dada la crueldad del incidente que arrebató la vida también de un agente de seguridad, e incluso, luego del crimen y en el mismo escenario el asesino se suicidó.

Esto cambió el panorama político, y bajo este hecho conmovedor entra al escenario Alfredo Martínez por el PLD, mientras que el PRM llevó a Domingo Batista, y Manuel Jiménez, iba en la boleta del Frente Amplio y del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).

Cabe resaltar, que pese a los intentos de parte de un sector el PRM de que Manuel Jiménez fuera el candidato de esa organización en el 2016, esto no fue posible, y el ganador de esas elecciones lo fue Alfredo Martínez, lo que terminó con una huelga de hambre encabezada por Jiménez, Batista y Dío Astacio, quien estuvo en la boleta del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), alegando un “fraude” electoral.

Pero adelantemos un poco en el tiempo.

Les decía que no fue hasta después de cinco años de haberse formado el PRM, que Manuel Jiménez entra a esa organización política, con la resistencia de algunos dirigentes del PRM, incluyendo a Jorge Frías.

Pese a las resistencias presentadas, el candidato del PRM para las elecciones del 2020 fue Manuel y ganó, pero, muchos entienden que este ha hecho una gestión distante de las bases perremeístas, y con la oposición en ocasiones de algunos de los regidores del PRM en algunos temas.

¿Cuál es el embrollo actual dentro del PRM?

Por un lado están los aspirantes Adán Peguero, Anthony Brito y Robert Arias, quienes apoyan el método que propuso Jorge Frías, una convención a lo interno del PRM para elegir su candidato, mientras que, por otro lado anda el actual alcalde Manuel Jiménez que no descarta intentar reelegirse en el cargo.

Además, se suman Dío Astacio que hace podo anunció sus aspiraciones, y Mérido Torres, quien hace apenas unos días tuvo que tomar una pausa en sus funciones como director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), tras haber aparecido su nombre en el “Caso Calamar”.

En tanto que, en la “Asamblea Municipal” celebrada el pasado mes de marzo en el Club Calero de Villa Duarte, al dar las palabras de bienvenida Jorge Frías advirtió…

“Nosotros no cogemos esa, no cogemos cuentos. Hemos establecido que uno de los tres (Adán Peguero, Anthony Brito o Robert Arias) será el alcalde del municipio SDE. Aquí en SDE no hay imposición, hay convención”, afirmó Frías.

