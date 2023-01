(Vídeo) Leonel Fernández anticipa «la desgracia» que tendría gobierno de Luis Abinader entre el 2023-2024

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – El expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, ha revelado desde este municipio la situación a la que entiende se estaría enfrentando el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que encabeza el mandatario Luis Abinader en los próximos dos años, 2023-2024.

Según Fernández, en el período mencionado el gobierno de Abinader estaría enfrascado entre «inflación o recesión, es decir, no puedo comprar porque eso está caro, o no puedo comprar porque no tengo dinero».

Esas fueron algunas de las conclusiones expresadas por el expresidente frente a un grupo de empresarios y microempresarios de SDE, en donde Leonel expuso algunas malas decisiones que a su entender ha tomado el actual gobierno, y de cómo las hubiese resuelto en caso de que fuera un mandato de su partido, la FP.

Por ejemplo, Leonel dijo que el actual gobierno en principios no entendía «el porqué de la inflación», criticando el hecho de que se intentara hacer acuerdos con los comerciantes en vez de el Banco Central, explicando las razones de lo planteado.

De igual manera, entró en detalles sobre la emisión monetaria aplicada en la República Dominicana ante la pandemia, y las implicaciones, del monto que ascendería a RD$ 215 mil millones de pesos.

Habló también de los US$ 9 trillones que invirtió los Estados Unidos, en Europa EU$ 3 trillones de euros, y la gran cantidad de dinero que se invirtió para hacer frente al -8% en el que «había caído la economía mundial».

Asimismo, Fernández se refirió a los aumentos presentados en los precios del petróleo y con ello de los combustibles, tras la guerra de Rusia con Ucrania.

Sobre aduanas y el tema de los fletes, el expresidente entiende que se pudo haber establecido el precio de estos antes de la pandemia, para evitar cargar a los comerciantes, aunque se estableciera una ley transitoria para tales fines.

Criticó las intenciones de la exportación de pollo desde Brasil, puesto que, estas acciones atentan contra los productores de la República Dominicana.

Vea en el siguiente vídeo lo que dice Leonel hubiese hecho con este y otros temas en materia económica.