(Vídeo) Manuel Jiménez continúa quitando atribuciones a regidores de SDE, Luis Flores reacciona

Por Jarlen Espinosa

Periodista- Ciudadoriental.com;. – El actual alcalde por el Partido Revolucionario Modernocontinúa saltándose algunos de los procesos que deben agotarse en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, con temas y atribuciones que le competen al, lo que provocó una vez más la indignación y reacción del edil por la Fuerza del Pueblo

En esta ocasión, se trata del parque de Los Billeteros, ubicado en las proximidades del sector Presidente Caamaño (antiguo Los Tres Brazos), donde fueron pintados 23 murales en honor a reconocidas mujeres dominicanas.

¿Hay algo de malo en pintar o remozar los parques de SDE?

Claro que no, por el contrario, ojalá y el alcalde lo haga con todos los que existen en el municipio, pero…

Sobre este en especial hay algunos puntos que, más que con su razón, con su derecho, ha criticado el regidor Luis Flores.

Durante la pasada sesión celebrada en la Sala Capitular del ASDE, Flores expresó su indignación, luego de leer la invitación de parte de la administración encabezada por el alcalde, para lo que fue “la apertura del parque de La Mujer Dominicana”.

No fue el nombre lo que molestó al regidor, al contrario, expresó su admiración por el mismo, sino, el hecho de que el alcalde se tomara las atribuciones que corresponde al Concejo de Regidores para la ratificación del nombre.

Pero más aún, Flores criticó “aquí hay muchos parques que están descuidados, sin embargo, nos enfocamos en ese que es privado”, recordando que el parque en cuestión pertenece a una entidad autónoma, como lo es el Sindicato de Los Billeteros.

Asimismo, dijo que no quiere que el alcalde “se crea que es de la parte legislativa”, es decir, que ya no es diputado, “él tiene su prorrogativa y nosotros la nuestra. Por eso es que le digo que yo no cedo la mía”.

“Yo quiero participar en las actividades, pero digo, voy a participar en algo que es ilegal”, puntualizó el regidor por la FP.

¿Por qué el alcalde se toma atribuciones del Concejo, los considera insignificantes?

¿No es una acción dictatorial de parte del alcalde tomar decisiones por encima del órgano regulador?

¿Cuántas acciones ilegales lleva ya el alcalde en su gestión, violando leyes y procedimientos?