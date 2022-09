(Vídeo) Militantes del PRM sometidos a un intenso calor, mientras que el PLD le puso ventiladores a sus seguidores

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – Durante la juramentación oficial de las autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio, pude constatar que no existe una relación tan eficiente del gobierno con sus dirigentes de bases, los cuales fueron sometidos a soportar un intenso calor en el Club Calero de Villa Duarte, todo lo contrario a lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con su militancia en ese mismo lugar.

Vamos parte…

A principio del mes de agosto asistí al Club Calero de Villa Duarte a dar cobertura para Ciudad Oriental a la actividad que realizó la aspirante a la presidencia de la República por el PLD, la exvicepresidenta Margarita Cedeño, quien juramentó su equipo de campaña en SDE.

En el lugar del evento colocaron ventiladores en puntos estratégicos, para combatir la calor que, aún cayendo la tarde se presenta en el Club, sobretodo si asiste cientos de personas como de hecho asistieron, y aunque ese día hubo lluvia, esos ventiladores no faltaron.

Un escenario bien cuidado, buen sonido, esto hay que repetirlo, buen sonido…

Un podium en el centro de la tarima no tan alta, las sillas de los altos dirigentes colocadas en hileras escalonadas, lo que daba una excelente visibilidad a los militantes y generaba un ambiente de proximidad.

Llevaron dos grupos de jóvenes que con sus redoblantes y trompetas animaban de vez en cuando, y hasta un artista estuvo poniendo a bailiar hasta a Margarita a ritmo de Merengue.

Todo se realizó de manera ordenada y sin interrupciones a las figuras de parte del orador durante las distintas participaciones.

Ordenado y sin improvisaciones.

Actividad del PRM

El sábado 9 de este mes el PRM reconfirmó la juramentación de sus autoridades en el municipio de SDE, en el mismo Club Calero.

Llegué, busqué mi mejor ángulo para grabar y de inmediato, al mirar la mesa de honor quienes estaban allí ya estaban siendo victimas del calor, entre camisa sudada y las mujeres perremeístas viendo como el sudor les dañaba el peinado y hasta el maquillaje en alguno de los casos.

Busqué con la vista de un lado a otro a ver si encontraba algún ventilador y no encontré, ni siquiera los del Club estaban funcionando, estaban apagados.

Lo que sí vi fue a perremeístas sudando por doquier, usando abanicos de papel, toallas para secarse y hasta folder para echarse un poco de aire.

No hubo participación artística, algo que no era tan necesario, como sí lo era el hecho de que el encargado de sonido tuviera en sus manos el himno del PRM para ponerlo a sonar cuando se le pidiera, pero no lo tenía, tuvo el orador que prestarle un celular para ponerlo y aún así, puso el Himno Nacional.

El caso es que los perremeístas tuvieron que cantar su himno a capela.

Los micrófonos inalambricos hicieron de las suyas, en ocasiones el sonido se iba.

Llevaron solo un grupo de jóvenes con trompeta y redoblantes, que se turnaban con el orador para interrumpir en ocasiones el discurso de los políticos que hacían sus exposiciones.

El ambiente me hizo sentir como si se tratara de un partido de oposición, no de gobierno.

Y por favor, no me vengan con eso de que «somos humildes» y que no nos gusta «el aparataje» por que si han habido eventos en donde no se escatiman recursos para el montaje de una actividad, han sido los de presidencia, y allí sí se siente el poder, entre los altos dirigentes del PRM.

Mientras que en la base…

De hecho ya son varias las veces que se escuchado a dirigentes de organización política y comunicadores calificar a la actual gestión gubernamental como «el gobierno de los popis».

Pero para rematar, un indicio claro de que el poder no se refleja en todas las estancias del PRM, al menos no en sus bases, ha sido la reacción que causaron las palabras del presidente del PRM en SDE, Adán Peguero, al momento de pedir «4 años más para que los funcionarios se llenen de valor y le den las posiciones a los perremeístas».

Más aún, pidió que dejen «la justificación» de que los perremeístas no están preparados, agregando además, «en este partido hay conserjes, en este partido hay secretarias, en este partido hay ingenieros, en este partido hay de to´».

Si se está montando una reelección del presidente Luis Abinader, sería bueno que resolvieran una de las debilidades del gobierno desde que inició, el cumplimiento de las cuotas de empleos para sus militantes de base, para que se vean como un partido de gobierno y no de oposición, pero también, para que se refleje de manera positiva en el campo de trabajo y a su vez se traduzca en votos.