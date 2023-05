(Vídeo) Regidores del PRM en SDE amenazan con no asistir a las sesiones

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – Como si de un favor se tratara, y no de un trabajo por el que se le paga casi 200 mil pesos, dos regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), amenazaron con no asistir a las sesiones de la Sala Capitular de la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE), luego de que la plancha que presentaron para la presidencia del Concejo no fuera favorecida por la mayoría de los ediles.

Uno de los regidores lo fue Miguel Fortuna, quien por directrices del asistente Yancarlos Simanca, se paró frente a las cámaras y dijo…

“Si no es expulsado del partido no entro más a una sesión”, gritó Miguel Fortuna, refiriéndose a su compañero de partido José Ramón Jiménez, quien logró vencer a Altagracia Fernández (Evelyn).

Otra que también apoyaba a Evelyn para que fuera la presidenta de la Sala Capitular, luego de que el bloque de su partido la propusiera, lo fue Altagracia Lima, quien fue más radical al advertir…

“Este año si el partido no toma posición y lo vota a todos, no habrá sesión en Santo Domingo Este”, afirmó Lima, refiréddose tanto en el caso de José Ramón como de los regidores perremeístas que le apoyaron.

A estos dos regidores los dominó la emoción y no les dejó ver algunas cosas.

Por ejemplo, se trata de figuras políticas que fueron elegidos mediante los votos de los munícipes para que ellos los representen en la Sala Capitular.

Pero, además, parece que olvidaron que se les paga casi 200 mil pesos para que ejerzan sus funciones, es decir, que el sueldo de cada regidor, es casi el sueldo mínimo de 10 munícipes de SDE.

Todo eso sin mencionar los inconvenientes que podrían encontrarse con sus ausencias, hecho que ha de tener a los suplentes frotando sus manos esperando que los regidores incurran en faltas.

Esas amenazas más irresponsables no podían ser, en especial si se toma en cuenta que se ha tratado de una división que tiene un partido.

El Concejo de Regidores no es de un solo partido, están todos los partidos representando a los munícipes, que, al parecer, poco les importan a quienes ponen por encima del interés colectivo, sus intereses particulares.