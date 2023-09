(Vídeo) Wellington Arnaud visita Santo Domingo Este ¿A qué vino?

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – El Enlace Político y Electoral del Partido Revolucionario Moderno- PRM- Wellington Arnaud, visitó el municipio y se reunió con los representantes de los distintos medios de comunicación, con quienes compartió las razones de su visita, e incluso, respondió algunas inquietudes, tales como los conflictos que se han dado entre compañeros de su partido de manera pública, por ejemplo.

«Yo pienso que el PRM, si bien es cierto que nace del PRD, no es menos cierto que tanto as generaciones que nos antecedieron, como nuestra generación, estamos claros de que no podemos cometer los errores del pasado. Aprendemos de la historia para no repetir situaciones de conflictos entre compañeros, que al final del día son temas internos que tenemos que discutirlos», puntualizó.

Y de eso si ha habido mucho en Santo Domingo Este…

Perremeístas poseídos por los demonios de sus diferencias, que desenfundan las espadas de sus posturas, lanzando el filo de sus argumentos a diestras y siniestra, buscando cortar la cabeza de la moral de su compañero si fuese necesario.

Se han estado tirando al «pescuezo».

Esta es la situación a la que se está enfrentando Wellington, quien lejos de mostrarse atemorizado por la misma, dejó saber que la toma con orgullo, puesto que, le gusta servir de mediador y encontrar soluciones efectivas.

Arnaud destacó la importancia que tiene los medios locales, especialmente Santo Domingo Este, puesto que, se dice que según está el municipio así también está el país.

De seguro él se refería a esa dicho famoso de que «el que pierde las municipales en SDE, no gana las presidenciales».

Segurísimo que fue eso, porque si se refería a otra cosa, «si el país está como SDE», entonces está repleto de basura.

En todo caso, el Enlace Político y Electoral del PRM en este municipio, resaltó la necesidad de mantener contacto con los medios locales, especialmente en esta época que se avecina.

Y que bueno que entiendan el valor e importancia de los medios locales, a tres años de gobierno, cerca de las elecciones, en donde para nadie es un secreto del poco o casi nulo apoyo dado a los medios locales…

Bueno no, buenísimo son los medios locales.

Pero ese es un tema más extenso.

Por lo pronto, sepan que el PRM tendrá disponible en este municipio un local con sala de prensa, un centro de cómputos, una sala de situaciones, oficinas y salones de reuniones.

Desde allí, se estará informando el próximo domingo sobre el proceso de convención, el cual será supervisado por la Junta Central Electoral (JCE).

En la actividad también estuvo de moderador Bolivar Valera (El Boli), entre otros dirigentes, tal y como verán en el siguiente vídeo…

