(Video)Dueños de tiendas de celulares agradecen a fiscal Marleny Roa por devolución de equipos incautados

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este. –Más de 25 tiendas dedicadas a la venta y reparación de celulares en Santo Domingo Este han sido allanadas en los últimos días por la Fiscalía, sin que, hasta el momento, sus propietarios tengan una explicación clara sobre los motivos de estos operativos.

Durante una rueda de prensa, los comerciantes agradecieron a la Fiscalía por la devolución de los equipos incautados. Sin embargo, expresaron su indignación por lo que califican como un atropello injustificado.

Juan Melo, uno de los comerciantes afectados, explicó que en su caso y en muchos otros, tras depurar los equipos incautados, no se encontró ninguna irregularidad.

“Nos devolvieron los aparatos porque no había nada fuera de la ley. La misma fiscal Marleny Roa se encargó de que todo fuera devuelto en orden, y hay que reconocer su trabajo”, dijo.

Sin embargo, cuestionó el trasfondo de los operativos

“Nadie sabe bien por qué están haciendo esto. Cuando fuimos al destacamento a preguntar por la causa del allanamiento, solo respondieron: ‘tenemos denuncias’. Pero, ¿denuncias de qué? Si es por venta de celulares robados, que lo digan claro. No se puede andar dañando la moral de la gente así, por rumores”, expresó Melo.

A su juicio, esas “denuncias” parecen fantasmas y podrían estar siendo utilizadas como excusa para sacar del negocio a los pequeños empresarios

“Esto da a pensar que hay fuerzas superiores, empresarios grandes, que están moviendo teclas para quitarnos del medio”, advirtió.

Otro de los afectados relató que, mientras se llevaban los equipos, los comerciantes mostraron facturas, comprobantes de compra y hasta sus cédulas, pero igual se los incautaron.

“Pudieron verificar que todo estaba legal. Entonces, ¿Cuál es el motivo? No presentaron ningún documento del allanamiento. Eso fue como: ‘llego hoy y me llevo lo que hay’. No tiene razón de ser. Aquí hay algo mal manejado”, denunció, al tiempo que cuestionó por qué también se llevaron los DVR de seguridad.

“Eso no tiene lógica”, dijo.

El comerciante conocido como “Bombón” sostuvo «Trataron a mucha gente como si fueran delincuentes. Le dañaron la imagen a personas que solo están trabajando. Vinieron con el DICRIM, fiscales, cámaras… Y al final, no les encontraron nada. Pero ya el daño está hecho: la moral por el suelo, los clientes con desconfianza y las ventas bajaron”, lamentó.

El exregidor Oscar Amadí también salió en defensa de los comerciantes, agradeciendo el respaldo mutuo entre los afectados y el apoyo del abogado Surun Hernández y su fundación.

“Gracias al empuje de todos, logramos recuperar los equipos. También agradecemos al Ministerio Público por escucharnos y reconocer que aquí no hay delincuentes, hay gente trabajadora echando pa’lante”, expresó.

Amadí hizo un llamado al Gobierno, a Indotel y a las instituciones del sector a crear puentes de colaboración.

“Nosotros podemos ser aliados en la lucha contra la delincuencia. Sabemos que hay problemas con los ‘shick’, los teléfonos robados… Con nosotros se pueden lograr muchas cosas, si nos apoyan en vez de perseguirnos”, concluyó.