(Video)“Me acusaron sin pruebas y me destruyeron la vida por tres años”, denuncia el abogado Ányelo Suriel

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este. — El abogado Ányelo Santo Suriel Payano dice haber pasado por el infierno. Después de 14 años trabajando en la Fiscalía de Santo Domingo Este, fue acusado injustamente de sustraer documentos del Departamento de Evidencias. Hoy, tres años después, una sentencia lo declara no culpable. Pero el daño —dice— ya está hecho.

“Se me conoció medida de coerción el 4 de agosto de 2021, acusado junto a otros compañeros de supuestamente haber sustraído documentos. Pero yo nunca pertenecí a ese departamento. Yo trabajaba en Delitos Contra la Propiedad”, recuerda con voz firme, pero cargada de decepción.

Suriel asegura que durante su carrera jamás tuvo problemas ni dentro ni fuera del Ministerio Público. “Por mis manos pasaron documentos, prendas, dinero… y todo lo entregaba con su inventario. Nunca faltó nada”, dice.

Según relata, todo comenzó cuando un compañero de trabajo señaló que un supuesto “buscón”, conocido como Rufino (alias Ruffito), le había pedido conseguir unos papeles que, según él, estaban bajo el control de Suriel. “Eso era totalmente falso”, asegura.

El Ministerio Público presentó a ese “buscón” como testigo estrella, pero durante un careo —celebrado en la oficina del magistrado Francisco Berroa— el propio testigo señaló a otro empleado, Felipe Javier, como la persona que tenía los documentos. “Ahí me enojé. Les dije que me estaban destruyendo sin base, que me suspendieron sin pruebas”, relata.

La investigación, encabezada por los fiscales Félix Castillo, Bernardo Rodríguez y Francisco Berroa, según Suriel, fue parcial y deficiente. “Ellos solo actuaron a favor de una persona. No buscaron la verdad”, afirma.

A pesar de que existían audios y testigos que podían demostrar su inocencia, “nunca fueron considerados”, dice.

El caso que lo llevó a prisión preventiva

En ese entonces, el caso tuvo amplia difusión.

Una jueza de instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, Yenni Cecilia Muñoz, impuso seis meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Ányelo Santo Suriel Payano, quien laboraba en la Fiscalía local.

El Ministerio Público lo acusaba de haber sustraído un pasaporte y una licencia de conducir del Departamento de Control de Evidencias, documentos que —según la acusación— estaban relacionados con el expediente de Feliz Benjamín Tejada Andújar (alias “Mambo”), presunto cabecilla de una red criminal dedicada al tráfico de personas, falsificación de documentos, lavado de activos y distribución de drogas.

En ese momento, el Ministerio Público aseguró que Suriel, de 28 años, había enviado esos documentos a “Mambo”, quien se encontraba bajo investigación.

Sin embargo, tres años después, la justicia determinó que no existía ninguna prueba que lo vinculara con ese hecho.

El proceso se extendió por casi tres años, y durante ese tiempo Suriel pasó tres meses preso.

“Fue un momento muy difícil. Mi madre, que estaba bien de salud, sufrió un derrame cerebral al verme en esa situación. Soy su único hijo varón, tengo una familia que mantener y eso me marcó profundamente”, confiesa.

Finalmente, el 1 de abril de 2024, el tribunal emitió la sentencia absolutoria número 54803-2024 SSEN-00120, que en su página 107 establece:

“Se declara al ciudadano Ányelo Santo Suriel Payano no culpable”.

El juez determinó que no existían pruebas vinculantes que lo relacionaran con el supuesto delito.

Suriel, hoy abogado en ejercicio, dice que la mancha de la acusación aún lo persigue.

“Eso te marca, aunque te descarguen. Los fiscales de Santo Domingo Este deben investigar con la verdad, no con intereses personales. No pueden coger la rama más débil para romperla”, advierte.

Y lanza una advertencia final a sus colegas del sistema judicial:

“Hoy estoy yo de este lado. Mañana pueden estar ustedes. Sean transparentes. No destruyan la vida de la gente por un expediente mal hecho”.