(Video)Moradores piden la terminación del CAIPI en San José de Mendoza

Por Cinthia Polanco

En San José de Mendoza no hace falta que alguien explique lo que pasa. Basta con mirar la estructura a medio terminar, cubierta de polvo y con materiales de construcción aún tirados en el lugar, como si los obreros fueran a regresar mañana. Pero ese “mañana” no llega desde hace años.

La obra del CAIPI está paralizada con un 85 % de ejecución, lo que significa que solo falta un 15 % para que pueda abrir sus puertas y comenzar a servir a quienes más lo necesitan. Sin embargo, permanece abandonada.

Wanda Rosón, presidenta de la Junta de Vecinos Respaldo Brisa del Edén, hizo un llamado directo a la nueva ministra del INAIPI, Josefa Castillo, para que intervenga y ordene concluir el proyecto.

“Es una inversión mínima lo que falta. No tiene sentido que esto siga así”, sostiene.

Rosón asegura que desde que se inició la construcción, muchos niños de familias de escasos recursos han perdido la oportunidad de ingresar a los programas del CAIPI por la demora. Niños que pudieron recibir atención integral, alimentación y estimulación temprana, pero que hoy siguen esperando.

A la dirigente comunitaria le resulta incomprensible que, mientras el edificio propio está casi terminado, la institución continúe pagando alquileres en otros locales y manteniendo una nómina de personal asignado.

“Ese dinero que se está yendo en renta debería usarse para completar el 15 % que falta y entregar la obra a la comunidad”, reclama.

Por su parte, el líder comunitario Llaverías expresó que la situación da pena. Recordó que los niños y los envejecientes tienen derechos universales y deben ser prioridad en cualquier gestión pública.

Dice no entender cómo desde la división de construcción del INAIPI pudo abandonar una obra de tal magnitud sin ofrecer explicaciones a la comunidad.

La obra fue iniciada en 2012, durante la presidencia de Danilo Medina, y según explican, quedó detenida definitivamente en 2018. Desde entonces, aseguran, no se ha movido “ni un bloque”.

Como si fuera poco, frente a las instalaciones inconclusas del CAIPI se encuentra el terreno preparado donde, según aseguran, sería construido el centro para la atención de los adultos mayores. El solar está rellenado y listo para levantar la estructura, pero tampoco ha avanzado. Dos proyectos sociales, uno frente al otro, ambos paralizados.

San José de Mendoza es una zona de alta densidad poblacional. Allí viven cientos de familias que necesitan con urgencia estos espacios para el cuidado y desarrollo de sus hijos, y para la atención digna de los adultos mayores.

En el video captado por la cámara de Ciudad Oriental se observa claramente el abandono: varillas expuestas, materiales deteriorándose y el silencio de una obra que debió estar llena de risas infantiles.

Los moradores piden a la directora ejecutiva del INAIPI, Josefa Castillo, la terminación del CAIPI en San José de Mendoza, Santo Domingo Este.

Concluyen apelando a la sensibilidad del Presidente de la República y de la Primera Dama, para que escuchen el clamor de esta comunidad empobrecida y dispongan la terminación de una obra que ya está casi lista y solo espera voluntad para ser entregada.