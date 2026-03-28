(Video)¿Qué está pasando en el ITSC de San Luis? ¿A quién le molesta Diego Torres?

Por Cinthia Polanco

San Luis.-Algo no cuadra. Y cuando las cosas no cuadran en una institución pública, hay que decirlo claro.

En el Instituto Técnico Superior Comunitario se organizó una feria de empleo. Una actividad abierta, de esas que buscan acercar oportunidades a la gente. Todo bien… en teoría.

Allí llegaron periodistas, comunicadores y ciudadanos. Entre ellos, el comunicador Diego Torres, director del periódico Al Instante, quien —como muchos— acudió a cubrir el evento. No llegó por casualidad: estaba invitado, tanto por la alcaldesa Wendy Cepeda como por la propia institución.

Pero entonces ocurre lo insólito.

Un agente de seguridad lo llama. “Ven acá”, le dice. En la mano tenía un teléfono con la foto de Diego Torres. Sí, como si se tratara de alguien buscado. Lo mira, confirma su identidad… y le suelta la frase:

“Usted no puede entrar. Orden de arriba, de la rectoría.”

Así, sin más.

Mientras todos entraban, a él lo dejaron fuera.

¿El pecado de Diego Torres? Hacer su trabajo.

Desde que ese proyecto arrancó en tiempos del expresidente Leonel Fernández, Torres ha estado ahí. Dándole seguimiento. Aplaudiendo lo bueno, pero también señalando lo que está mal. Como debe hacer cualquier comunicador serio, más aún cuando se trata de una obra que impacta directamente a su comunidad, donde estudian sus hijos y viven sus vecinos.

No es un enemigo de la institución. Es un vigilante social.

Y parece que eso incomoda.

Porque según lo ocurrido, la rectoría habría dado una orden clara: que Diego no publique nada del ITSC.

¿Desde cuándo una institución pública decide quién puede informar y quién no?

Torres intentó comunicarse con Dotel, quien estaba ocupado como maestro de ceremonias. También contactó a Alfredo Herrera para explicar la situación. Pero el hecho ya estaba consumado: se le negó el acceso por ejercer una comunicación crítica.

Lo más preocupante no es el caso en sí. Es el precedente.

Otros medios han denunciado situaciones dentro del ITSC, pero no han sido tratados de esta manera. Entonces, la pregunta es válida:

¿Se está castigando a quien no solo publica notas oficiales, sino que también denuncia?

Porque Diego Torres publica lo que le envían… pero también lo que investiga. Y eso, al parecer, no gusta.

Desde aquí lo decimos sin rodeos:

El rector del ITSC debería hacer lo contrario.

Debería reconocer a Diego Torres.

Sí, reconocerlo.

Porque un comunicador que señala fallas no destruye, corrige. No ataca, aporta. No es problema, es termómetro.

Cerrar puertas nunca ha sido la solución.

Escuchar, sí.

Porque cuando una institución pública le teme a la crítica, el problema no es el comunicador…

es lo que se está escondiendo.