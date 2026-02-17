Vínculos con Epstein tumban al presidente de Hyatt

Tom Pritzker, multimillonario heredero y presidente ejecutivo de Hyatt Hotels Corp., ha anunciado este lunes que se retira de su cargo y no se presentará a la reelección para continuar en el consejo de administración. La decisión, según explicó, está relacionada con su asociación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein. Informó RT

En un comunicado difundido por The Pritzker Organization, y compartido por la prensa, Pritzker sostuvo que su trabajo y responsabilidad es ofrecer una «buena administración» y que eso incluye «garantizar una transición adecuada dentro de Hyatt». Indicó que tomó la determinación tras conversaciones con otros miembros del consejo y recordó que había ocupado ese puesto desde el 2004.

«Buena administración también significa proteger a Hyatt, particularmente en el contexto de mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, de la cual me arrepiento profundamente», afirmó. «Ejercí un terrible juicio al mantener el contacto con ellos y no hay excusa por no haberme distanciado de ellos antes», añadió.

Pritzker declaró además que condena las acciones y el daño causados por Epstein y Maxwell, y expresó un profundo pesar por el dolor infligido a sus víctimas.

El consejo nombró a Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt, como sucesor de Pritzker en la presidencia del consejo con efecto inmediato. En una carta al consejo citada en el comunicado, Pritzker no menciona a Epstein, pero señala que cumplirá 76 años en junio y que se declara «muy confiado» en que Hyatt ha construido la fortaleza y la agilidad necesarias para continuar y prosperar.