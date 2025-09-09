Violencia mortífera y vandalismo: cómo la generación Z derrocó al Gobierno de Nepal

RT

En medio de las protestas de la generación Z en Nepal tras el bloqueo de redes sociales, en el país se generalizaron casos de vandalismo y destrucción contra edificios públicos y residencias de muchos altos cargos políticos.

Así, los participantes en los disturbios prendieron fuego a la oficina presidencial en Katmandú. Dada la violencia, el Ejército de Nepal evacuó en helicóptero al líder del país, Ram Chandra Paudel.

Mientras, el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y su esposa, Arzu Rana Deuba, —ministra de Asuntos Exteriores—, fueron agredidos violentamente en su casa. Según reportes, los descontentos rompieron las puertas principales de su residencia e irrumpieron en los recintos causando daños materiales.

Un video publicado por medios locales muestra a Sher Bahadur Deuba sentado en el césped después de ser rescatado por autoridades. En las imágenes se puede ver al político nepalí con la cara sangrando.

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa de otro ex primer ministro, Jhalanath Khanal, murió tras ser incendiada dentro de su vivienda.

Por su parte, el vice primer ministro y ministro de Finanzas de Nepal, Bishnu Prasad Paudel, fue golpeado por manifestantes.

En otra grabación, supuestamente se ve al funcionario perseguido por manifestantes enfurecidos y tratando de escapar por un río.

Los jóvenes indignados también prendieron fuego a las instalaciones del Tribunal Supremo de Nepal, tras acceder al interior para vandalizarlas.

El edificio del Parlamento fue incendiado. La Policía respondió con gases lacrimógenos, el recinto se llenó de humo.

Algunos presos escaparon de dependencias policiales en Sohrakhutte, al norte de la capital, en medio del caos causado por los participantes de la protesta.

Asimismo, los manifestantes atacaron la oficina del fiscal general y el Tribunal de Distrito de Katmandú, sacaron expedientes y los quemaron.

En medio de los disturbios, se produjo la caída del Gobierno, el primer ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, dimitió.