Viuda de Charlie Kirk: «No tienen idea de lo que acaban de desatar»

Los autores del asesinato de Charlie Kirk, si querían borrar el nombre del activista de la vida política, cosecharán un efecto opuesto, según ha advertido su viuda, Erika Kirk.

«Los malhechores, responsables del asesinato de mi marido, no tienen ni idea de lo que han hecho […]. No tienen ni idea de lo que acaban de desatar en todo el país, y en el mundo», declaró en un video.

Erika Kirk subrayó que su marido fue matado «porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y amor misericordioso de Dios».

Sin embargo, sostuvo, la causa de Charlie no se acabará con su muerte.

«El movimiento no morirá. Me niego a permitir que eso suceda. Todos nosotros nos negaremos a permitir que eso suceda. Nadie olvidará jamás el nombre de mi marido, y yo me aseguraré de ello. Se volverá más fuerte, más audaz, más ruidoso y más grande que nunca», aseguró.

Advirtió a los responsables del «fuego que han encendido» en ella al matar a su esposo. «Los llantos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra», aseveró.

Kirk, de 31 años, murió este miércoles tras recibir un balazo en el cuello durante un evento público en un campus universitario en la ciudad de Orem, estado de Utah.

El tirador disparó desde el techo de un edificio cercano. La Policía determinó que fue un «ataque dirigido».

Este viernes, se dio a conocer el arresto del sospechoso de cometer el crimen. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años originario de Utah.

El presidente Donald Trump describió al activista fallecido como «mártir de la verdad y la libertad» y culpó a la retórica de la «izquierda radical» por causar violencia política.