VolleyCircuitoRD anuncia su V edición en las arenas de Güibia con dedicatoria a Franklin De La Mota

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SANTO DOMINGO, Rep. Dom.– La pasión por el voleibol de playa volverá a encenderse en la capital con la celebración de la quinta edición del torneo VolleyCircuitoRD, que tendrá como escenario las canchas de arena de Plaza Güibia, ubicadas en el emblemático Malecón de Santo Domingo, en la avenida George Washington.

El evento, pautado para desarrollarse desde el viernes 20 hasta el domingo 22, reunirá a destacados atletas en un ambiente cargado de energía deportiva, camaradería y sano entretenimiento, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario nacional de voleibol playero.

En esta ocasión, el torneo estará dedicado al viceministro de Deportes, Franklin De La Mota, en reconocimiento a su respaldo al desarrollo del deporte y su compromiso con la juventud dominicana.

La competencia se disputará en las categorías libre, tanto en masculino como en femenino, así como en máster masculino, ofreciendo un atractivo programa competitivo para jugadores de diferentes niveles y trayectorias.

En cuanto a la premiación, en la categoría libre (masculino y femenino) se otorgarán premios de RD$90,000.00 para el primer lugar, RD$60,000.00 para el segundo, RD$45,000.00 para el tercero y RD$24,000.00 para el cuarto puesto. Mientras que en la categoría máster masculino, los ganadores recibirán RD$60,000.00, RD$45,000.00 y RD$24,000.00, respectivamente.

Más allá de la competencia, VolleyCircuitoRD se distingue por fomentar un ambiente familiar y fraterno, donde el público puede disfrutar de jornadas deportivas en un entorno seguro, recreativo y de integración social frente al mar Caribe.

El evento cuenta con la destacada participación de Bethania de la Cruz como embajadora oficial, aportando su prestigio internacional al torneo. Asimismo, la organización está encabezada por Elizabet Rubio, CEO del proyecto; Yonasthan Fabián (El Chino), director técnico; y Edward Hernández, presidente del Comité Organizador.

La quinta edición del VolleyCircuitoRD es posible gracias al respaldo de importantes patrocinadores, entre ellos Banco Popular Dominicano, Seaboard, Laboratorio Alpha, Yamaha Motors, Laboratorio Sued, Ministerio de Deportes, Laboratorio Infaca, Norceca, la Alcaldía del Distrito Nacional, PRO Sports Club, Café Santo Domingo, entre otras entidades comprometidas con el impulso del deporte en la República Dominicana.

Con todos estos elementos, el torneo promete convertirse en una verdadera fiesta del voleibol de playa, reafirmando su crecimiento y consolidación como un evento de referencia en el país.