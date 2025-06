¿Y la sesión del Concejo? Regidora de la FP explica por qué no se reunió el Concejo Municipal en mayo

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– Si usted esperaba la acostumbrada sesión de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este el primer jueves de mayo… se quedó esperando. Pero no fue por descuido, ni por desinterés, según explicó la regidora Walkiria Medina, vocera de la Fuerza del Pueblo en ese órgano legislativo.

Como suele suceder cuando una duda me pica, le marqué directamente y le pregunté sin rodeos:

—Regidora, ¿y por qué no hubo sesión el mes pasado?

Del otro lado del teléfono, Walkiria no titubeó: “Lo que pasa es que hay muchos temas en comisión que estamos trabajando para llevarlos bien a la próxima sesión. No se ha dejado de trabajar ni de hacer sesiones en el Ayuntamiento”, me dijo con firmeza.

Y aprovechó para explicar que en abril se hicieron dos sesiones, incluyendo la habitual del primer jueves de mes. Pero además, el 24 de abril se celebró el Día de los Ayuntamientos, fecha en la que el presidente de la Sala Capitular y el alcalde Dioris Astacio presentaron su rendición de cuentas.

“Después de esa fecha se reorganizan las comisiones, porque empieza un nuevo año de trabajo”, comentó la regidora, como quien conoce bien el engranaje interno del cabildo.

Entonces, entre la sesión especial del 24 y la reestructuración de las comisiones, el mes de mayo se fue sin que los concejales se sentaran de manera formal. Aunque, según dijo Walkiria, eso no significa que se hayan quedado de brazos cruzados.

La buena noticia, para quienes siguen de cerca el trabajo del Concejo, es que la próxima sesión está pautada para este jueves 6 de junio. Ahí se espera que se ventilen los temas que se han ido acumulando.

Estaremos atentos.