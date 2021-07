Y surgirá un Girón

Por: Valentín Medrano Peña

“Poco a poco, pero consistentemente, la gente pensante comienza a darse cuenta de la inexistencia de un Ministerio Público “independiente”. Ya se sabe, por su carta, que la PGR, doña Miriam, consulta e interactúa con funcionarios del ejecutivo, y que a doña Milagros Ortíz le pasan informaciones vedadas”. (Twit).

Y surgirá un nuevo Girón (sinónimo de delator, descarado y teatral) que devele todas las interioridades de la trama. Que confirme todo lo acordado antes de la toma de posesión, de las designaciones, de su juramentación y de las órdenes dadas. Quizá se devele hasta la cadena de mandos. Pero será descubierto, lo será, lo que ya Constitución y leyes saben por demás, que en el estado de derechos actual, en nuestro esquema legislativo, no hay, no existe, y no puede existir, un Ministerio Público “independiente”.

De a poco se levantan velos. De a poco nos abren los ojos. Algunos incautos y otros simplemente comprometidos en la trama y algunos pagados por acciones u óbolos, siguen queriendo vendernos la idea de tal existencia.

Bastaría, en tiempos de asientos de la verdad, con solo señalar algunos hechos, para que esta afirmación quede sentada, pero me temo, que la batería comunicacional gobierno-Procuraduría está muy bien aceitada y copta toda posibilidad de surgimiento de la verdad. Nos mienten, talan informaciones, filtran mentiras entremezcladas con verdades y sobre todo avasallan en las redes y medios. Y eso no es gratis. Ojalá y que si.

“…debemos concluir, que nunca en la historia hubo una relación tan estrecha, coordinada y de sumisión entre el Ministerio Público y el ejecutivo, pero quieren seguir mintiendo al país, y en eso no hay ninguna ética”.

Pero hay que ser golondrina cuando toca volar aveces intentando cambiar de estación.

La mediatización coordinada incluye letreros rodantes que circulan por las principales arterias viales. Lineamientos y coordinación de líderes de la comunicación, algunos con contratos o puestos públicos, contratos que también tienen algunos grandes y pequeños medios para transmitir la educación virtual. Y así, el gobierno-PGR es propietario de casi todo lo que se dice, y dueño absoluto de lo que se deja salir y de lo que se masifica. Ufff. Control de medios.

Pero, sin miedo a no ser leído u oído, me basta con Robert Vargas, otro Vargas y unos cuantos que siempre me leen, lo que agradezco, hay que analizar y develar este asunto.

En comunicaciones públicas, firmadas por las doñas, Miriam Germán Brito y Milagros Ortiz Bosch, se expresa y muestra una comunicación fluida y con poder de decisión desde el ejecutivo respecto al Ministerio Público. En la suya, su epístola, la Procuradora reveló al país que se reúne para toma de decisiones colegiadas con funcionarios del gobierno, aunque solo reveló el nombre y rango del de la dirección de migración, e hizo alusión a otros dos funcionarios del ejecutivo. En tanto que en su comunicado, la honorable directora de ética, revela que tomó conocimiento de una situación de investigación penal “secreta” del Ministerio Público y que accionó encarando al Ministro de la Presidencia, don Lisandro Macarrulla.

“Poco a poco, pero consistentemente, la gente pensante comienza a darse cuenta de la inexistencia de un Ministerio Público “independiente”

Si a ello sumamos el que las agencias de investigación del gobierno, algunas direcciones, entre ellas migración, que de la carta se aprecia que hace todo lo que diga el Ministerio Público, sea legal o cómo efectivamente se comprobó fue, sea ilegal, entonces debemos concluir, que nunca en la historia hubo una relación tan estrecha, coordinada y de sumisión entre el Ministerio Público y el ejecutivo, pero quieren seguir mintiendo al país, y en eso no hay ninguna ética.

La dirección de ética del gobierno no necesita de ninguna denuncia o información soterrada para notar que desde el Ministerio Público se viola la ley con las filtraciones de asuntos relativos a casos en etapa de investigación (Art. 290 del CPP y 11 de la ley 133-11, amén de otras disposiciones) y nunca ha dicho esta boca es mía. Por igual se persigue a miembros del Ministerio Público, se les sustituye en los cargos de forma ilegal y se acosa, y nadie dice nada, siquiera los ex amicus curiae del Ministerio Público, ayer tan presto a denunciar cualquier cosa hacen manifestaciones en contrario.

Tampoco ha exigido la dirección de ética a la Procuradora que revele quienes fueron los responsables de violentar los derechos al ex procurador Jean Alain Rodríguez con la alerta migratoria, que parece quedará sin consecuencias disciplinarias, contrario a como anunció, pero no reveló, la procuradora.

Aquí todo fue y todo será a sigún. Y es una lástima que nos pretendan mantener embobados y estafados por tan solo agregar a un nombre de una institución un adjetivo.

Pero todo algún día será público, porque en nuestra sociedad abundan los Girón.

