Yeny Batista: La abogada que desafió todas las adversidades para cumplir su sueño

Barcelona.- Yeny Batista llegó a España a los 13 años desde Villa Isabela, Puerto Plata, con un sueño trazado desde los cinco años: ser abogada. Sin documentos, sin dinero y enfrentando el rechazo de profesores que le decían «no puedes», esta dominicana logró convertirse en una de las primeras abogadas racializadas de Cataluña.

«Yo quiero ser abogada y me decían que podía irme a una FP. Yo le decía no, es que yo quiero ser abogada, yo no quiero ser la secretaria de un abogado«, recuerda Batista sobre la resistencia que enfrentó en el sistema educativo español.

Su determinación la llevó a estudiar intensamente hasta obtener las mejores notas del instituto en tercero de bachillerato, obligando a los mismos profesores que la desalentaron a pedirle disculpas.

La llegada a España en 1992 coincidió con una época donde las opciones de regularización eran limitadas. «El arraigo no existe hasta el año 2000 y no se consolida hasta el año 2005», explica sobre las dificultades migratorias de entonces.

Sin papeles ni recursos económicos, trabajó en hamburgueserías para costear su matrícula universitaria. «Pasé hambre, me vi obligada a buscar céntimos por el piso donde vivía para comprar una barra de pan», relata sobre sus años universitarios.

Su trayectoria académica incluyó la licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Europeo, una beca para estudiar en la Universidad de Utrecht, Holanda, y un máster en Abogacía Internacional valorado en 9,800 euros que financió con un préstamo bancario.

Al buscar empleo, enfrentó discriminación racial. «Me tenía que aguantar que dijeran que era incorporación exótica porque era una mujer exótica, racializada», recuerda sobre los obstáculos profesionales iniciales.

«La extranjería es una obligación, es un compromiso», explica sobre su especialización, motivada por la escasez de abogados que defendían los derechos migratorios. Actualmente dirige Iuris Mundi, con oficinas en Hospitalet de Llobregat, Barcelona y Gerona, atendiendo casos en toda España.