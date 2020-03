A Jorge Frías es necesario leerlo “entre líneas” para entender el poder de su advertencia

Por Robert Vargas

Jorge Frías no es un político cualquiera. Tiene su lado bueno y su lado malo; sus fortalezas y sus debilidades. Como todos los políticos.

Dentro de su Partido Revolucionario Moderno existen personas que, literalmente, lo odian, y hay otros que lo idolatran y son capaces de dar su vida por él.

Frías fue Presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana, (JRD); dos veces regidor y tres veces diputado.

Ahora, por un asunto de honor, quiere regresar al Congreso Nacional.

Cuando dejó de ser diputado, tras perder las elecciones en el año 2016, se marchó para su hogar sin riquezas. Todo el tiempo se dedicó a regalar casi todo su sueldo a enfermos, estudiantes y a otras personas.

Lo vi vender algunas de sus exhoneraciones de vehículos para comprar alimentos, golosinas y bebidas para alegrar el diciembre de cada año de muchos de sus compañeros de partido.

A esto sumaba los bonos que le entregaban en la Cámara de Diputados.

Su forma de actuar, el diseño de sus estrategias, lo llevan a tomar decisiones que él ve como positivas y otros las perciben como francamente nocivas.

Y, en la aplicación de esas estrategias, gana nuevos amigos y también nuevos enemigos.

Él es un político en cuerpo y alma. Claro que comete errores. Solo no los comete quien no hace nada.

Y él conoce de las estrategias que otros aplican, tanto dentro como fuera del PRM. Las interpreta y ajusta y corrige las suyas.

Por conocerlo como creo conocerle es que le presto atención a lo que dice y escribe. En algunas ocasiones me tomo el atrevimiento de decirle que “no estoy de acuerdo contigo en tal o cual cosa”, y le digo por qué. Él me da sus razones, y seguimos amigos, como siempre.

Y en la más reciente nota que le publicamos en Ciudad Oriental, hemos encontrado un párrafo que nos ha llamado poderosamente la atención, aunque para la mayoría podría pasar desapercibido.

Este este:

-“Soy un hombre de una sola pieza, nunca engaño ni he negociado con los enemigos históricos del partido, como si lo han hecho algunos adversarios internos, que sus modus operandi es la traición; que cuando no son ellos, han hecho perder al partido, recuerdo como en el 2010, les decían a los compañeros que se quedarán como Juan Bau, “mirando las estrellas”.

Vamos por parte:

-“Soy un hombre de una sola pieza”. Con esta expresión, Jorge Frías le está diciendo a alguien dentro del PRM, que èl o ellos están compuestos por más de una pieza y, por tanto, pueden actuar para distintos bandos al mismo tiempo, estableciendo el engaño como principio.

-“Nunca engaño ni he negociado con los enemigos históricos del partido”. Atención a esto: aplicando “ingeniería inversa” al discurso de Frías se entiende que èl está diciendo que dentro del PRM, antes PRD, existe alguien o algunos que si han engañado a los enemigos de su organización entrando en acuerdos ocultos con los enemigos históricos del partido. ¿Quienes son esos enemigos históricos? Es claro que el PLD, modernamente, y antes el PRSC.

-“Como si lo han hecho algunos adversarios internos, que sus modus operandi es la traición; que cuando no son ellos, han hecho perder al partido”. Ahí Jorge Frias parece enviar un mensaje directo a más de una persona puesto que se refiere a “ellos” y los tacha de “traidores” capaces de hacer perder al partido.

-“Recuerdo que cómo, en el 2010, les decían a los compañeros que se quedaran como Juan Bau, ´mirando las estrellas´.- Esto es gravísimo, puesto que parece revelar que “ellos” llevaron al PRD y a su candidato a la alcaldía a la derrota en el año 2010.

¿Quién era el candidato a síndico por el PRD en esa ocasión en SDE? Tonty Rutinel Domínguez.

¿Quién compitió con Tonty por la nominación a la alcaldía en esa ocasión en el PRD? Domingo Batista.

Por tanto, ¿Fue Domingo Batista quien le dijo a sus compañeros que se quedaran “mirando las estrellas”?

Tonty siempre ha dicho que en el 2010 no venció a Juancito porque fue víctima de la traición interna en el PRD.

En otra parte de su artículo, Jorge Frías ha escrito que:

-“Solo quiero hacerle una advertencia, la misma que hacía el presidente Mao Tse Tung, citó: “Yo odio la guerra, yo no amo la guerra, pero sólo la guerra acaba la guerra, yo no ataco pero si me atacan, contra ataco”. termina la cita. Les recuerdo, que ustedes tienen techo de cristal; busquen sus votos que yo buscaré los míos, llevemos la fiesta en paz”.